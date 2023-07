Messi izveo spektakl izvan Europe: Kakav početak legende, jedna stvar najviše oduševila

Nakon što je u prvoj utakmici za Inter Miami zabio odlučujući gol protiv Cruz Azula u Liga kupu Sjeverne i Srednje Amerike, Lionel Messi je još jednom briljirao, ovog puta s dva gola i asistencijom u sinoćnjoj pobjedi s 4:0 protiv Atlanta Uniteda u istom natjecanju.

Igrajući u Europi, već je dosegnuo brojne rekorde, ponajprije u godinama u Barceloni, a sada piše povijest i na drugom kontinentu. To je napravio prvim golom protiv Atlanta Uniteda, u osmoj minuti, čime je taj klub postao jubilarni 100. u karijeri kojem je zabio 36-godišnji legendarni Argentinac.

S obzirom na to da je Messi u dresu Barcelone bio u prvoj momčadi od 2004. do preklani, najviše se nazabijao protiv španjolskih klubova, a tu prednjači Sevilla protiv koje je bio strijelac 38 puta.

Ovog puta, igrajući od početka do kraja, Messi je imao jaku podršku koju mu u dresu kluba iz Miamija donosi i Sergio Busquets, bivši suigrač u Barceloni.

U dolasku do visoke pobjede Intera, najviše je oduševilo što je Messi pokazao da mu ide i dok mora pucati svojom slabijom desnom nogom, ovog puta s oba zabijena gola ‘desnicom’.

Prvi gol pogledajte ovdje, a drugi – ovdje.

Protiv Cruz Azula, u svojem prvom nastupu u klubu iz Miamija, Messi je ušao u ranoj fazi prvog poluvremena i zabio je odlučujući gol iz slobodnog udarca u sudačkoj nadoknadi, a s nastupom od početka protiv Atlanta Uniteda sve je obavio jako brzo.

100 – With his goal against Atlanta United, Lionel Messi has scored against 100 different opponents in his senior club career. Adding. pic.twitter.com/LjZ7bDX2Lu

— OptaJack⚽️ (@OptaJack) July 25, 2023