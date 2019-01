‘MENI UGOVOR NIŠTA NE ZNAČI’! Dalić progovorio o svojoj budućnosti u reprezentaciji i iznenadio izjavama

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić, progovorio je o svojim ambicijama u nastavku karijere, ali je govorio i o mogućnosti odlaska s klupe.

Istaknuo je najvažniji trenutak u povijesti hrvatskog nogometa.

“Izdvojio bih cijelu godinu, jer je bila sjajna, bila je možda i neponovljiva. Ali nekako dva momenta su mi najvažnija, a to je polufinale s Englezima i gol Mandžukića u 109. minuti, najvažniji gol u povijesti hrvatskog nogometa, i ono što je bilo poslije, to su dočeci u Hrvatskoj i BiH. To su dva momenta koja nikad neću zaboraviti, koja ostaju stalno u sjećanju i za mene su najvažnija”, kazao je izbornik Dalić pred kamerom Nove TV.

Nakon Mundijala u Rusiji dobio je brojne ponude.

“Pa kad sagledam cijelu svoju karijeru, imao sam svoje ambicije i gotovo sve sam ostvario. I moj cilj je da jednog dana vodim jedan veliki europski klub. Ja svoje ciljeve ispunjavam i zasad su se oni realizirali. To je moj cilj definitivno i to će biti jednog dana. S druge strane, mislim da hrvatska reprezentacija može napraviti još dobrih rezultata i zato sam tu. Ne ide mi se baš sad opet van, uživam u mojim najljepšim danima sportske karijere, uživam u Hrvatskoj i mislim da ove trenutke trebamo iskoristiti i nastaviti dalje. Moj osjećaj je sada takav”, rekao je Dalić.

Naglasio je kako mu ugovor ništa ne znači.

“Meni ugovor ništa ne znači. Ako budem osjetio nešto drugačije, ja ću sutra tako postupiti. Dakle, ako dođe ono što bih ja htio, nešto velikog, naravno da Hrvatska ima ljude koji mogu mene zamijeniti i raditi ono što sam i ja. I to tako treba shvatiti i prihvatiti”, veli izbornik.