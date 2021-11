‘MENI TO NE BI IMAO M**A NAPRAVITI!’ Ibrahimović skupo platio divljački potez, sada je sve objasnio

Autor: I.K.

Zlatan Ibrahimović ponovno igra za reprezentaciju Švedske, a uz nastupe u dresu Milana u kojem se ponovno bori za naslov prvaka u Italiji, za 40-godišnju zvijezdu ne nedostaje izazova na terenu. Ibrahimović igra u napornom ritmu, ali taj ritam će u dodatnim kvalifikacijama za SP koje čekaju Švedsku za njega ipak biti manje zahtjevan. Velika zvijezda morat će propustiti prvu utakmicu dodatnih kvalifikacija, protiv još nepoznate momčadi, zbog suspenzije zarađene u incidentu na terenu u kojem je napao Cesara Azpilicuetu u kvalifikacijskoj utakmici protiv Španjolske.

Zlatan je u jednom prekidu udario Azpilicuetu u leđa, za to je dobio samo žuti karton, no kazna stiže s propuštanjem jedne utakmice za Šveđane u borbi za put u Katar. Zlatan je takav divljački potez mogao platiti i teže, no u razgovoru za britanski The Guardian kazao je da ne žali zbog svojeg poteza – iako je priznao da je reagirao glupo.

Kako je švedska zvijezda objasnila, njegova reakcija stigla je u zaštitu suigrača s kojim se Azpilicueta ‘zakačio’ ranije.

‘Reagirao je glupo prema mojem suigraču’

‘To sam napravio namjerno, nije me sram priznati i to reći. On je reagirao glupo prema jednom mojem suigraču, ponašao se kao da je veći od njega. Bila je to glupost, ali morao sam poslati poruku da se takve stvari j***o ne rade. Meni ne bi imao muda to napraviti, ali morao sam mu pokazati što se događa ako bi takvo što izveo sa mnom’, rekao je Zlatan.

Milanova i švedska zvijezda dodala je da mu Azpilicueta poslije utakmice nije imao što za reći. ‘Što bi meni i mogao reći? Neće meni reći ništa, ali govorio je mojem suigraču koji neće napraviti ništa jer je previše fin’, kazao je Zlatan, dodajući da je reagirao na način koji nije bio dobar, ali svejedno bi sve napravio ponovno u istoj situaciji.

‘Ne napadaš psa koji ne laje’

‘Nije stvar u tome hoću li igrati u dodatnim kvalifikacijama ili ne. Stvar je u tome da čovjek shvati da se ne urinira po čovjeku koji leži na tlu i da se ne napada psa koji neće zalajati. Napadni onog koji je u stanju nešto napraviti, lako je to raditi mojim suigračima koji su 20-godišnjaci i svi su fini dečki. Nadam se da to sada razumije’, bile su Ibrahimovićeve javne riječi upućene Azpilicueti, dugogodišnjem igraču i kapetanu Chelseaja.