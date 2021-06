‘MENI PROSINEČKI OZLIJEĐEN, JA DAO GAS I SVE ŠOKIRAO!’ ‘Ma, ljudi, ovaj što će zamijeniti Perišića bit će najbolji igrač Vatrenih!’

“Život ti je to sine, nikad ne znaš što ti nosi”! Zamišljeno nam je isprve rekao “trener svih trenera”, Ćiro Blažević u uvodu komentiranja situacije u koju je zapala hrvatska nogometna reprezentacija.

Uoči susreta osmine finala u Kopenhagenu protiv Španjolske u ponedjeljak. Ivan Perišić pozitivan je na koronavirus i izbornik Zlatko Dalić ne može računati na njega.

“Ovako, ako koga nije mislio mijenjati u našoj postavi onda Dalić nije mislio dirati Perišića. I točka. I zato je sada upao u bunar iz kojeg će se, tvrdim, lako izvući. Jer, svaki normalan čovjek i pravi trener u nevolji počne koristiti sve svoje rezervne snage, intuiciju, maštu, borbenost, upornost. Ono što ja zovem pod sve skupa – nesalomljivost”, još će nam Ćiro.

Nikad nije sve tako crno

Ipak, Ćiro nam i kaže kao stari mudrac “kako u životu nikad nije sve tako crno kao što se čini, niti je ikada tako svijetlo kako nešto doživimo”.

“Znate one priče o vratarima Dinama, moj je Vlak bio godinama rezerva… Pa se ozlijedi Stinčić, pa Ivković, a Vlak počne braniti i bude mi najbolji te 1982. godine. Je, tako vam je to, nekome smrkne a drugome svane. I gledam ja dalje, lopta ide u gol, Ivkoviću zvizne u rašlje, pet vratara to ne bi obranilo. Vlaku pogodi stativu. Prema tome, odlučim, brani Vlak. Vratimo se na našu temu. Hrvatska je, čini mi se, dobro pokrivena za tu lijevu stranu napada, pa i cijele igre. Osobno, žalim za Perišićem, ali mi protiv Španjolaca nećemo biti osakaćeni”.

Kako to mislite?

“Pa, opet će igrati 11 ljudi protiv 11 drugih ljudi. Taj koji će nam zamijeniti Perišića možda će biti najbolji na terenu u cijeloj utakmici. Nogomet je to, sto puta ti ponavljam. U takvoj situaciji uvijek morate mozgati i vidjeti što se da izvući dobroga iz te objektivno loše situacije. Pa, nismo kljakavi, neće nam igrati čovjek bez noge, na tome mjestu će biti pravi igrač. Zacijelo odmoran, željan dokazivanja i nadahnut”.

Hajde, utješili ste nas?









“Nemam ja što koga tješiti, samo dublje razmišljam. Meni Prosinečki ozlijeđen, stavim Soldu a on najbolji na terenu. Ista priča”.

Ćiro se cijepio

Vi se se cijepili?

“Jesam, ja ti nisam bitan za priču”.

Optimist ste?









“Često razmišljam jesam li optimist, samo znam da sam loš prognozer. Moja je navada da uvijek vjerujem. Jer, da nisam vjerovao ne bi bio trener, pa ne bi ni imao pun život kakvog sam imao. Uvijek moraš vjerovati. Uvijek”!