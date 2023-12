Mediji u BiH pišu o divljačkom ispadu, a nije jedini: ‘Huligani napali ženu sa sinom u Mostaru’

Mediji u Bosni i Hercegovini navode da se dogodio huliganski napad u večeri u kojoj je mostarski Zrinjski u Konferencijskoj ligi igrao protiv Aston Ville na domaćem terenu, s 1:1 na kraju utakmice. Prenoseći informaciju koju je dobio Bljesak.info, donose i detalje o incidentu.

“Huliganski napad više maskiranih osoba koji se večeras dogodio u Mostaru. Kako nam piše čitatelj koji nam je poslao i video, huligani su napali ženu sa sinom na Bišću kod Žeksa. Mali je imao neku majicu sa znakom Ultrasa”, objavio je Bljesak.info, spominjući obilježja navijačke skupine Zrinjskog.

Snimka na koju upozoravamo zbog uznemirujućeg sadržaja objavljena je – ovdje.

