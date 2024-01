Mediji iz istočnog susjedstva svojataju mladog Hrvata porijeklom iz Borova

Zanimljiva su biljka mediji iz istočnog susjedstva, naročito kada su u pitanju sportaši koji imaju nekakav doticaj sa Srbijom pa su tako naciljali mladog talentiranog nogometaša s Islanda, koji je porijeklom iz Hrvatske, preciznije iz Borova.

Naravno odmah je pronađena i poveznica sa Sinišom Mihajlovićem, koji je isto rođen i igrao u Borovu do srpske agresije na Hrvatsku pa tako se za mladog Mihajla Rajakovca nadaju kako će jednom zaigrati i za njihovu reprezentaciju.

No tu stvari postaju malo komplicirane, naime Rajakovac je do sada nastupao za U15 reprezentaciju Islanda, kamo se preselila obitelj, u kojoj su ga zapazili skauti Milana te je mladi igrač rođen 2008. godine završio među ‘rossonerima’, ali postoji i još jedna sitnica.

