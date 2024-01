Mbappe dolazi Luki Modriću: ‘Real je ispunio sve uvjete koje je tražio’

Čini se kako najveća transfer saga unazad 10 godina bliži kraju. Engleski mediji pišu kako je ubojiti Francuz Kylian Mbappe konačno sve dogovorio s madridskim Realom.

“Međutim, izvješća navode da je financijski paket u ponudi španjolskih divova niži od onih koji su 25-godišnjoj superzvijezdi ponuđeni u ljeto 2022. kada je odbio Real” piše Foot Mercato te dodaje da je Real ispunio sve tražene uvjete.

Mbappe je bio slobodan pregovarati s drugim klubovima od 1. siječnja jer je službeno ušao u posljednjih šest mjeseci svog ugovora s PSG-om. S kim će pregovarati nije bilo puno dileme jer Real je bio jedina opcija koja ga je zanimala.



🚨⚪️ Kylian Mbappé (25) will be a Real Madrid player next season! An agreement has been reached in recent days, reports @footmercato/@Santi_J_FM. pic.twitter.com/CUZLS0tETX

