Nakon što se Luka Modrić danas pridružio pripremama Real Madrida i izazvao je oduševljenje zbog toga što nije tražio dodatni dan predaha, o čemu smo pisali, hrvatski reprezentativni kapetan krenuo je dalje u dresu u kojem je od 2012. i bit će barem još ove sezone.

Što će se dogoditi nakon toga, tek treba vidjeti, no kako tvrdi španjolski El Nacional, Kylian Mbappe radi pritisak koji bi Modrića gurnuo u drugi plan u slučaju da francuska zvijezda dođe u redove Reala. El Nacional piše da je 24-godišnji Francuz bacio oko na Modrićev broj 10 na dresu u madridskom klubu i rado bi ga uzeo ako Modrić ode iz Reala.

Ovaj plan uključuje guranje kapetana Vatrenih iz Reala u neku drugu sredinu nakon kraja sadašnjeg ugovora, u ljeto iduće godine. U slučaju da Mbappe dođe među Madriđane, ‘desetka’ bi ubuduće bila njegova jer taj broj baš želi s obzirom na to da je rezerviran za najveću zvijezdu u momčadi.

Prijeđe li Mbappe u Real, ondje ima plan biti novi igrač s ‘desetkom’ na leđima u tom klubu, kako tvrdi El Nacional, a time bi napravio promjenu u odnosu na situaciju u PSG-u u kojem je igrao sa ‘sedmicom’ na leđima.

U Realu se ‘sedmica’ na dresu najviše pamti zbog toga što ju je nosio Cristiano Ronaldo, držeći se svojeg omiljenog broja na dresu.

Since leaving Real Madrid, Cristiano Ronaldo has scored more goals vs Barcelona (2) than Messi has scored vs Real Madrid (0). #UCL pic.twitter.com/zxzWAZvikW

— TCR. (@TeamCRonaldo) December 8, 2020