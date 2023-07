Mateo Kovačić potvrdio ‘sumnje’: ‘On je na drugom nivou’

Jedan od Vatrenih koji je svoj klupski status riješio još početkom prijelaznog roka, Mateo Kovačić, odlično se snašao kod Pepa Guardiole u Manchester Cityju.

Podsjetimo, Kovačić je napustio Chelsea u transferu vrijednom 30 milijuna eura, a u City ga je zvao osobno Guardiola, koji je odmah Matea stavio u srednji red Građana.

Kovačić je do sad u karijeri radio s velikim trenerima, od Dinama, preko Intera, Reala i Chelsea, ali je i on nakon samo dva tjedna uvidio kakav je trener Pep Guardiola.

🗣️ Mateo Kovacic on his new manager, Pep Guardiola: “I’ve only been here for two weeks now, but you can see straight away that he has great ideas.

“It’s on another level. I think he’s the best coach in the world.” pic.twitter.com/Ru0UBLg74m

— SPORTbible (@sportbible) July 29, 2023