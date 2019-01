MASOVNI UDAR NA LUKU MODRIĆA! Najtiražniji mediji pokrenuli kampanju protiv Hrvata, evo što pišu!

Real Madrid mogao bi ove sezone ostvariti najgori učinak u prvenstvu u ovom stoljeću. Čak niti nakon promjene trenera usred polusezone nije se previše promijenilo jer ‘kraljevska momčad’ više gotovo da i nema šanse za osvajanjem naslova prvaka i moralo bi se dogodili pravo čudo da Barcelona toliko puta ‘kiksa’, a Real uđe u podužu pobjedničku seriju.

Da stvar bude gora, momčad je pokošena ozljedama, nema Asensija, Balea, Kroosa, Curtoisa, Llorenta, Diaza, Juniora, Lucasa…

Madriđani su opet u lošoj seriji imaju remi protiv Villarreala i poraz od Sociedada kod kuće. Jasno je svima da Real mora pod hitno osvježiti ili napraviti drastične rezove u momčadi. Hoće li probleme rješavati već u zimskom prijelaznom roku ili će pak izdržati nekako do kraja sezone i na ljeto krenuti u akciju, to će ubrzo biti poznati, a tom je prilikom španjolski list As odlučio asistirati Realu i sugireriati im kojih se igrača mora riješiti.

Navode kako jedan od pričuvnih vratara mora otići, ili Navas ili Casilla. Potom tvrde da Mariano Diaz nije opravdao uloženo niti je adekvatan za napad Reala. Naveli su i Marcela, koji ove sezone i nije u nekoj formi, ali jednim od najvećih problema proglasili su Luku Modrića.

“Ima 33 godine i sve teže igra na nivou na kakvom je nekad igrao. Solari ga, kao i Lopetegui, pažljivo koristi, ali zbog svih ozljeda u momčadi Modrić se previše troši. Ljetos je koketirao s Interom koji mu je nudio golem ugovor, ali ga je želio dobiti za skroman iznos što u Realu nisu prihvatili. Potpisao je novi, bogatiji ugovor, ali Inter će ga pokušati dovesti sljedećeg ljeta. To je problem koji Real mora riješiti i Modriću traži zamjenu. Najveći kandidat je Christian Eriksen iz Tottenhama”, piše u tekstu.

Ništa blaži nisu bili niti prema drugoj zvijezdi Reala, Marcelu.

“Potpuno je pao, a njegove pogreške protiv Atletica u superkupu, Villarreala i Sociedada stajale su momčad golova, bodova i titula. Obrana mu nikad nije bila jača strana, ali ju je kompenzirao sjajnom napadačkom igrom. Više nema ni toga i Marcelo je postao problem. Ronaldo ga zove u Juventus i tamo bi mogao završiti na kraju sezone”, piše to španjolski list.

Valja spomenuti kako se već neko vrijeme španjolski mediji natječu u tome tko će žešće iskritizirati Modrića, a u tome za sada prednjači najčitaniji list, Marca koja gotovo nakon svake utakmice u kojoj Modrić igra pronalazi sve više zamjerki.

“Želi više nego što zapravo može. Neosporno je da se trudi, ali njegova igra daleko je od razine osvajača Zlatne lopte. Modrić također nije ni blizu igrača kakav je bio prošle sezone”, napisala je to Marca nedavno.