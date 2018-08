MASOVNI EGZODUS NA MAKSIMIRU! Odlazi čak šest igrača, među njima jedan ‘supertalent’

Čak šestorica nogometaša trebala bi napustiti Dinamo do kraja prijelaznog roka. Mnogi bi to nazvali masovnim egzodusom, ali ovaj put nije tiječ o takvom tipu transferiranja. Naime, Dinamo napuštaju igrači iz druge momčadi, to jest, pričuvni igrači i oni s transfer-liste.

Prvi je Maksimir napušta Armin Hodžić i to za 2.4 milijuna eura i ide u mađarski Videoton, sadašnji MOL Vidi, a tamo ga čeka plaća od čak 600 tisuća eura po sezoni. Za Dinamo je odigrao 111 utakmica i zabio je 51 gol uz sedam asistencija.

Dinamo bi potom trebao napustiti i Ivan Fiolić, koji bi ovih dana trebao preći u Genk, ali detalji transfera nisu poznati. Fiolić je igrao za Dinamo u 55 utakmica i zabio je šest golova te još devet namjestio.

Odlazi i Tongo Doumbia, za kojeg pored Ademija, Šunjića i More više nema mjesta u momčadi Nenada Bjelice. Doumbija je igrao 32 utakmice za Dinamo i zabio je gol i jednom je asistirao.

Nadalje, na posudbu u Lokomotivu bi trebao otići neželjeni lijevi bek Jan Lecjaks, koji pored Leovca i Muse, nema mjesta. Češki nogometaš jedno je od navjećih razočaranja posljednjih godina, a karijeru bi trebao nastaviti u Lokomotivi na posudbi.

Za njim bi trebao krenuti i Luka Menalo, ‘supertalentirani’ krilni igrač koji je stigao ove sezone, ali pored Oršića i Hajrovića, koji su u odličnoj formi, neće se baš naigrati. Stoga, Dinamo je i njega odlučio poslati u svoj satelitski klub, Lokomotivu. Tamo će se jamačno bolje snaći.

Klub bi trebao napustiti in Amir Rrahmani, koji je do sada odigrao 32 utakmice za Dinamo i upisao gol i tri asistencije. On bi pak trebao u Brondby i pregovori su navodno u tijeku. Dinamo sada s Rrahmanijem ima pet stopera i realno, jedan je višak.