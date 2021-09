MASOVNA ODGAĐANJA NOGOMETNIH UTAKMICA U ENGLESKOJ; Razlog bizaran, nije koronavirus!

Nesvakidašnje scene odvijaju se u Engleskoj u kojoj je proteklih dana odgođeno više od 35 nogometnih utakmica, najviše u nižim ligama.

Iako je ovaj scenarij česta pojava u zadnjih godinu i pol dana zbog koronavirusa, ovaj put nije u pitanju virus.

Naime, radi se o bizarnom razlogu – nestašica goriva zbog nedostatka vozača kamiona.

U Engleskoj nema vozača koji bi cisternama vozili gorivo do benzinskih crpki. Goriva ima, no zbog otežane distribucije to gorivo nema tko prevoziti. Engleski mediji pišu da je zatvoreno dvije trećine benzinskih postaja, a one koje su i dalje otvorene vrve kupcima koji u strahu od nestašice kupuju zalihe te još više otežavaju situaciju.

"Prijevoz samih momčadi autobusima ne bi bio problem, no igrači nemaju pristup gorivu pa niti ne mogu doći do autobusa ili do stadiona", izjavio je dužnosnik kluba koji je jedan od pogođenih novonastalom situacijom.









Rasplet nije na vidiku, dapače, i preostale benzinske postaje bi uskoro mogle zatvoriti svoja vrata.