Masno plaćeni bivši nogometaš ranjen nakon obiteljske svađe, napad okružen misterijem

Tri godine nakon što je završio karijeru na terenu u dresu kineskog Hebei China Fortunea, gdje je masno zarađivao, nekadašnji argentinski reprezentativac Ezequiel Lavezzi našao se usred teške priče u svojoj domovini. Primljen je u bolnicu s ozljedama, po nekim informacijama, s ubodnim ranama, a po policijskom izvještaju, samo s prijelomom lopatice.

S obzirom na ono što se do sada zna, ovaj napad na bivšeg argentinskog reprezentativca okružen je misterijem, a sve se dogodilo nakon što je izbila obiteljska svađa.

Policija je o tome dobila dojavu, a nakon dolaska na mjesto događaja, Lavezzijeva obitelj dala je objašnjenje da se dogodila samo obiteljska nezgoda. Ipak, tamošnji mediji su imali informaciju o ubodnim ranama.

