Maskirana policija odvela srpskog nogometaša tužne životne priče

Gostovanje na kojem je jučer poljska Legia doživjela poraz s 1:0 od nizozemskog AZ-a u Alkmaaru u Konferencijskoj ligi ostaje u posebno neugodnom sjećanju dvojici igrača kluba iz Varšave.

Srbin Radovan Pankov i Portugalac Josue nisu mogli ići sa svojim suigračima na put natrag u Poljsku s obzirom na to da ih je maskirana policija odvela, a potom su zadržani u Nizozemskoj nakon nereda koji su izbili poslije utakmice.

Dogodili su se nakon što je autobus s igračima Legije kasnio u odlasku sa stadiona, što je izazvalo reakcije i Poljaka i nizozemskih organa reda, a izbio je sukob iz kojeg su odjeknule žestoke scene.

Pankov i Josue su zadržani u skandalu o kojem se piše i priča.

S poljske strane, kako službeno u Legiji, tako i u tamošnjoj javnosti, krenuli su oštri prosvjedi zbog postupanja prema igračima kluba iz Varšave.

Posljedice je trpio i predsjednik kluba Dariusz Mioduski, s udarcem u glavu nakon što je htio zaštiti igrače od policijskog odvođenja.

Dio snimki prikazuje koliko je žestoko bilo.

Za Radovana Pankova, 28-godišnjeg srpskog obrambenog igrača koji je u Legiju došao tijekom ljeta iz Crvene zvezde, ovo je nova bolna epizoda nakon teške boli o kojoj je pričao javno.

Dogodila se dok je kao 11-godišnjak u teškoj nesreći izgubio oca i strica.

