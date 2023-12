Marko Livaja ne treba reprezentaciji i njegovo ponovno pozivanje može biti vrlo opasno

Autor: Bruno Herljević

Davno je Nele Karajilić pjevao Dok jezdiš k Alemanji, legendarnu stvar o odlasku, odnosno povratku, na “arbeit” u Njemačku, samo što u našem slučaju put ne vodi u Frankfurt, gdje vodi lika iz pjesme Zabranjenog pušenja, već, za početak, u Berlin, Hamburg i Leipzig. Hrvatska je doznala protivnike za grupnu fazu na Euru i polako počela jezditi prema Alemanji, a bome čeka je tamo težak “arbeit” protiv Talijana, Španjolaca i Albanaca. Samo što neće raditi za izvjesnog gazdu Kurta kao u pjesmi Pušenja, već za nekog dosta značajnijeg. Za hrvatske navijače primarno, ali radit će ujedno i za ostavštinu dvojice likova koji su, takoreći, ispisali povijest hrvatskog nogometa.

Da stvar bude bolja ili gora, ovisi kako gledate na situaciju, bit će ovo takozvani labuđi pjev Luke Modrića i Zlatka Dalića i apsolutno sve mora biti savršeno. Baš mora. Dalić je nagovijestio da bi mogao prepustiti izborničku poziciju “nekom mlađem”, a Modrić je nadomak četrdesete, karijera mu se bliži kraju i teško je očekivati da će izdržati još jedan ciklus i Svjetsko prvenstvo. Dakle, Hrvatska si na nadolazećem Euru ne smije priuštiti debakl, ne smije ukaljati nogometnu ostavštinu, posebice onu Luke Modrića. Ne smije dozvoliti da se najbolji hrvatski nogometaš u povijesti i jedan od najboljih veznjaka svih vremena oprosti od nacionalne vrste uz generalno nezadovoljstvo navijača i javnosti, a opet bilo bi nekako, ako ništa, fer da se i Dalić oprosti na dostojanstven i gospodski način. Ako se uopće misli opraštati.

Dalić i ‘problematični’

I dok, eto i mi, jezdimo k Alemanji motaju nam se neke misli po glavi, misli poput one treba li vratiti Marka Livaju u reprezentaciju? OK, reći će neki da ima Hrvatska i većih problema, poput onoga da ekipa ne igra Bog zna kako kvalitetan i plodonosan nogomet, poput toga da je na nekim pozicijama kronično deficitarna, da oveći dio igrača trenutno ne igra u dobroj formi i ne nazire se da će biti nekih značajnijih promjena do kraja sezone.

No, Dalićeva Hrvatska je na trima natjecanjima, odnosno dvama svjetskim prvenstvima i jednoj Ligi nacija, uz ponešto sreće, na izdržljivost, na individualnu kvalitetu i mišiće, uz poneko izvanserijsko poluvrijeme, dolazila do medalja. A dolazila je ponajprije zbog složnosti, mentalne stabilnosti, fokusa i koncentracije. Možda jest otrcano kad Dalić kaže da su oni “obitelj”, da puno razgovaraju i psihički se pripremaju za utakmice, ali takve su im metode, valjda, pomogle da naprave to što su napravili.

No, pitanje je bi li oni bili “obitelj” i bi li još svi bili na okupu da se Dalić po putu nije riješio nekolicine, nazovimo ih tako, problematičnih individua. Prvi je izletio Nikola Kalinić i to u jeku Svjetskog prvenstva u Rusiji gdje su na kraju uzeli srebro. Nakon Eura 2020., koji se zbog pandemije održao 2021. godine, Dalić je raskrstio s Antom Rebićem, čije su poruke na Instagramu, između ostalog upućene i Daliću, izazvale poplavu reakcija i nastao je silan pritisak da se Rebića eliminira iz reprezentacije. I eliminiralo ga se, bez previše oklijevanja. Međutim, oba slučaja su bila manje delikatna od onog koji je u lipnju 2023. godine nastao s Markom Livajom.









Prvi ‘incident’ s Livajom

Livaja je proljetos ušao u otvoren verbalni, pa zamalo i fizički, sukob s navijačima na Rujevici koji su ga vrijeđali tijekom treninga reprezentacije uoči završnice Lige nacija, a navodno su ga vrijeđali jer je on nakon finala Kupa koji se igrao na Rujevici poveo navijanje koje je sadržavalo elemente nasilja i time je uvrijedio navijače Šibenika. Dalić je zbog straha od moguće kazne u budućnosti izostavio Livaju za kvalifikacijske utakmice s Armenijom i Latvijom u rujnu i to je pojasnio priopćenjem.

“Nakon lipanjskog incidenta na Rujevici i posljedičnog Markovog odlaska iz reprezentacije, smatrao sam da je i zbog reprezentacije i zbog Marka najmudrije poštedjeti ga u ovoj akciji. Poznato je kako smo uvjetno kažnjeni od strane Uefe te bi svaki potencijalni incident mogao rezultirati kaznom da protiv Turske igramo bez gledatelja te smatram da je s obzirom na sve te okolnosti ovo razumna odluka. Kako sam još u lipnju istaknuo, Marku su vrata reprezentacije ostala otvorena. Nakon rujanske akcije razgovarat ću s s Markom o njegovom statusu, jer on ima svoje mjesto u reprezentaciji i želimo da se u njoj osjeća ugodno, kao i svaki reprezentativac”, poručio je Dalić.

Dalić je pak nagovijestio da bi se Livaja mogao vratiti odmah nakon tih dvaju utakmica. “Razgovarat ću s Markom oko te situacije i riješit ćemo to. Marko nam treba kao napadač i najbolji igrač lige. Vrata mu nisu zatvorena, on je tu i riješit ćemo to”, rekao je Dalić. Stvar je pak kulminirala uoči dvaju najvažnijih utakmica kvalifikacijske faze, protiv Turske i Walesa. Dalić ga je vratio u ekipu, a Livaja je to vratio dosta neobičnom odlukom. Putem Instagrama je poručio da više ne želi igrati za nacionalnu vrstu.









Drugi ‘incident’ s Livajom

”Nakon dugog razmišljanja donio sam odluku o odlasku iz hrvatske reprezentacije o čemu sam prije ove objave obavijestio Hrvatski nogometni savez. Izborniku i stožeru zahvalan sam na svom vremenu provedenom u reprezentaciji i priznanju kao igraču, a uvijek će mi posebno u srcu ostati bronca iz Katara i atmosfera koja je vladala među suigračima te radost u cijeloj državi i dijaspori koja je vladala zbog sjajnog uspjeha. Ponosan sam na svaki nastup za moju domovinu i želio bih da fokus i pozitiva budu usmjereni prema igračima, nadam se da će u miru i bez tenzija dočekati sljedeće bitne utakmice. Hvala svima na podršci, a reprezentaciji od srca želim sreću i uspjeh sada i u daljnjoj budućnosti”, poručio je Livaja koji je u tom trenutku bio jedina napadačka opcija Daliću, i de facto ga je ostavio na cjedilu i njega i suigrače.

Nedugo nakon toga u javnost je procurila priča u kojoj Livaja navodno nije bio zadovoljan time kako su Dalić i HNS rukovodili njegovim slučajem. Navodno mu nije najbolje “sjelo” to što ga nitko iz reprezentacije i nadležne institucije nije zaštitio i zbog toga što je reakcija izbornika podosta kasnila. Nastavno na to, Livaja je bio izostavljen za sljedeće dvije utakmice i navodno je odluku prvo priopćio predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću, a ne izborniku Daliću. Što itekako može biti znakovito.

“Razumijem razloge koje mi je Marko iznio u iskrenom razgovoru te stoga poštujem ovakvu odluku”, komentirao je tako situaciju Kustić, a Dalić je je pak poručio: “Žao mi je što je Marko donio ovakvu odluku, no razumijem njegovo razmišljanje. Poštujem takvu odluku, kao što sam poštovao i prethodne odluke kada bi se netko oprostio od reprezentacije”.

Treba li Daliću Livaja?

E sada, nakon što je reprezentacija odradila jednu od turbulentnijih završnica u kvalifikacijama i na kraju u jednom kritičnom trenutku nije niti ovisila sama o sebi, ali se na kraju nekako ipak plasirala na Euro, počelo se govoriti o Livajinu povratku u reprezentaciju. Sve je nekako krenulo objavom HNS-a nakon plasmana na Euro kada su na svojim društvenim mrežama objavili fotografiju reprezentativaca uz najavu za Euro 2024., a na slici je bio i Marko Livaja. Ubrzo je u medijima i kuloarima počelo odzvanjati da se “Livaja vraća u reprezentaciju”. Iz HNS-a nisu ništa komentirali, Dalić se nije oglasio i sve je nekako ostalo visjeti u zraku.

Pravo pitanje kod Livaje zapravo i nije vezano za njegove vještine i što može donijeti momčadi, već treba li ekipi i Daliću igrač takva karaktera, koji može iz čista mira zaboraviti na svu profesionalnost koju reprezentacija iziskuje i odlučiti se na radikalno, nasilno rješenje? Livaja nije baš najomiljenija persona u HNL-u, osim u Dalmaciji gdje je u očima nekih nekih gotovo pa božanstven, i provocirat će ga na gotovo svim derbijima, pogotovo sada kada znaju da ga baš jako pogađaju riječi navijača. Stoga, nije isključivo da mu se ista stvar neće događati i na utakmicama reprezentacije, pogotovo ako će igrati na Rujevici ili Maksimiru, gdje evidentno nije dobrodošao.

Livajine su kvalitete neupitne, i nije bezveze proglašen najboljim igračem HNL-a, no pitanje je kako će Dalić hendlati njegov karakter i potencijalne “ispade” i još važnije pitanje treba li njemu i ostatku kolektiva takvo nešto? Dalić je iz reprezentacije, ranije, bez imalo skrupula izbacio i Antu Rebića i Nikolu Kalinića. Kasnije mu nije palo napamet da ih vrati u reprezentaciju, iako su i jedan i drugi mogli itekako doprinijeti na pozicijama na kojima je momčad podosta deficitarna. Ako nas pitate, incident s Livajom nije bio ništa manje eksplozivan od incidenata koje su izazvali Rebić i Kalinić, s time da je Livaja recidivist po pitanju incidenata jer je i ranije u karijeri imao dosta problema s ponašanjem i bivao je izbacivan i kluba i iz reprezentacije.

Rizik

Dalić je izostavio Livaju za rujansku akciju upravo zbog straha da se incidenti ne ponove, a tko mu garantira da se već na sljedećem okupljanju i akciji neće dogoditi nešto problematično, nešto što će narušiti atmosferu u cijelom kolektivu i zbog čega će se i Dalića i reprezentaciju danima provlačiti kroz medije? Garancije za to da će se Livaja u svakom trenutku držati profesionalnosti, kao što se drži ostatak ekipe, ne postoje, i to je dosta velik problem. I samo jedna digresija, Livaja ove sezone nije baš u pretjerano dobroj formi pa bi posljedično moglo biti kritika i zbog toga, a opet velimo, pitanje je treba li to Daliću.

Vratimo se na temu. Dalić je sve ove godine držao pod kontrolom poprilično stelarnu ekipu. Mnogi možda nisu svjesni kakav zvjezdani status nose i Modrić i Kovačić i Brozović i Perišić i Kramarić, nekada i Mandžukić i Rakitić, danas Gvardiol, Livaković, Petković i koliko je teško upravljati njihovim emocijama i karakterima. Dalić je, mora mu se to priznati, dobro držao ekipu pod kontrolom svih ovih šest godina mandata i eto, moramo to tako reći, ne znamo koliko mu je bistro vratiti “problematičnog” Livaju u kolektiv i riskirati moguće incidente pred, vjerojatni, sami kraj svoje epizode u reprezentaciji.

Opasnost

Dakle, vlak za Alemanju već je počeo jezditi, ukrcali su se svi koji su se trebali ukrcati i s obzirom na to koliko se pričalo o mogućem otkazu Dalića tijekom velike krize u kvalifikacijama i u tom kratkom periodu kada je Hrvatskoj bio upitan nastup na Euru, sve je nekako dobro završilo. Dečki su se nekako uspjeli izvući i više se, zapravo, nitko i ne sjeća tih loših trenutaka. I neka tako i ostane, prošlost neka ostane u prošlosti i po njoj se za sada ne treba prčkati.

Hrvatska se priprema za novo veliko natjecanje i dečkima treba pozitivna radna atmosfera lišena incidenata, sukoba, svađa, “tihih misa”, izvanrednih priopćenja, ma bilo kakvog nemira i događaja koji bi im odvraćali koncentraciju. Jasno, ne možemo a priori tvrditi da će Livaja izazvati neki problem, ali u njegovom slučaju šanse da se tako nešto dogodi, čisto gledajući neke ispade koje je imao kroz povijest, su znatno veće nego kod ostalih. Dakle, neka logika kaže da Livaja nije potreban reprezentaciji, pogotovo ako se u obzir uzme da Dalić na raspolaganju ima i Brunu Petkovića i Antu Budimira i Petra Musu, možda i Diona Drenu Belju pa i Matiju Frigana. Opcija je, koliko vidimo, na pretek i sada je de facto sve na Daliću, koji treba odvagati hoće li Livaja biti veća opasnost za protivnike ili za njegovu momčad.