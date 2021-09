MARIO MANDŽUKIĆ KUPIO STAN U CENTRU ZAGREBA: Otkupio dom od poznatog Srbina!

Mario Mandžukić uživa u mirovini. Iako je to trebalo proći u tajnosti, bivši Vatreni kupio je stan u centru Zagreba.

Ne bi to bila neka vijest da se ubrzo nije saznalo od koga je Mario kupio novi dom u centru glavnog grada. Naime, Mandžo je stan otkupio od srpskog biznismena, Milana Popovića, bivšeg supruga pjevačice Severine.

Čini se da je Mario odlučio gdje će provoditi najviše vremena u zasluženoj mirovini.

Mediji prenose kako je u pitanju stan koji se nalazi u istočnijem dijelu Zagreba, a radi se o nekretnini od 273 kvadrata i pet spavaćih soba. Na posao se odmah bacila Marijeva dugogodišnja djevojka Ivana Mikulić, koja uređuje stan kako njoj i njenom dragom odgovara.

Mario će u svibnju sljedeće godine proslaviti 36. rođendan, a nedavno je i službeno zaključio svoju bogatu karijeru u kojoj je nosio dresove Marsonije, Zagreba, Dinama, Wolfsburga, Bayerna, Atletico Madrida, Juventusa, Al Duhaila i Milana. S Hrvatskom je bio drugi na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, a s Bayernom je osvojio Ligu prvaka.

