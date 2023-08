Marcelo se lomio u suzama zbog strašnog starta: ‘Proživio sam težak trenutak’

Jako ružne scene obilježile su utakmicu u kojoj su se sinoć po našem vremenu u južnoameričkoj Copi Libertadores sreli Argentinos Juniors i brazilski Fluminense. Utakmica u Buenos Airesu završena je s 1:1, a u gostujućim redovima je tu tešku scenu izazvao start 35-godišnjeg Brazilca Marcela, legende Real Madrida.

Bivši suigrač Luke Modrića je u pokušaju dolaska do jedne lopte nagazio protivničkog igrača Luciana Sancheza koji je doživio teški prijelom noge. Scene na terenu pokazale su kako se Sanchezu pomaže, a Marcelo je kažnjen isključenjem u 58. minuti.

Ozlijeđeni igrač bio je iznesen s terena, a Marcelo se lomio u suzama nakon što je shvatio što se dogodilo.

Scenu na koju upozoravamo zbog prikaza teške ozljede možete pogledati – ovdje.

Marcelo was left in tears after accidentally breaking an opponent’s leg in horrible incident. pic.twitter.com/HgsW0aN2OB

— SPORTbible (@sportbible) August 2, 2023