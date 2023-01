MARCELO BROZOVIĆ OPET OZLIJEĐEN: Propušta otvaranje proljetnog dijela Serie A

Jedan od vatrenog trolista iz sredine terena Marcelo Brozović propustit će otvaranje proljetnog dijela Serie A, jer je nakon obavljenih pretraga ustanovljena ozljeda lijeve noge veznjaka Intera.

Marcelo je na Svjetsko prvenstvo u Katru došao nakon duljeg oporavka od ozljede i odigrao je sve utakmice, osim one za brončanu medalju, a tegobe je osjetio na utakmici protiv Argentine, kada je bio zamijenjen u 50. minuti susreta.

Insajder iz Intera Gianluca Di Marzio piše da će Brozović propustiti prvi ogled Intera u nastavku sezone protiv lidera prvenstva Napulja, a La Gazzetta dello Sport tvrdi da će naš veznjak pauzirati oko dva tjedna i da neće biti na terenu ni protiv Monze.

Istegnuće mišića

“Marcelo Brozović danas je bio na kliničkim pregledima u Istituto Humanitas u Rozzanu nakon bolova u mišiću lijeve noge. Pregledima je utvrđeno malo istegnuće mišića lijevog soleusa. Njegovo stanje bit će ponovno procijenjeno sljedećih dana”, piše u priopćenju iz kluba.

Inter je poslije 15 kola na petom je mjestu Serie A s 30 bodova, koliko ima i četvrti Lazio, a njihov protivnik u srijedu Napoli, jedina je neporažena momčad u ligama Petice i predvodi prvenstvo s 41 bodom.

