MANDŽUKIĆ ‘POBIJEDIO’ RONALDA: Pitali ga o legendi, imao poruku i za srpsku zvijezdu…

Mario Mandžukić ostavio je trag u dresu Vatrenih, pamti se njegovih 89 nastupa i 33 golova za Hrvatsku, a posebno pretposljednji gol koji je zabio, za pobjedu nad Engleskom nakon produžetaka u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji.

Mandžukić se sada sprema za novi odlazak na SP s Hrvatskom, ali više ne kao igrač, već kao član stručnog stožera koji predvodi Zlatko Dalić. Karijeri je došao kraj, a sa svojeg velikog igračkog puta, 36-godišnji bivši napadač Vatrenih u klupskom dresu nigdje nije ostao tako dugo kao u Juventusu, čiji je bio član od 2015. do ’19.

Za Juve je imao sveukupno 162 nastupa u svim natjecanjima, zabio je 44 gola i ubilježio 18 asistencija, a upravo veliki torinski klub, koji je na početku studenog napunio 125 godina, bio je u fokusu intervjua koji je Mandžukić dao za Gazzettu dello Sport, najpoznatiji talijanski sportski list.

Između ostalog, bivšeg napadača Vatrenih pitali su o Cristianu Ronaldu, koji je također ostavio trag kao igrač Juventusa, sa 101 golom i 22 asistencije u sveukupno 134 utakmice u torinskom klubu. Kako je istaknula Gazzetta, Mandžukić je dijelu navijača Juvea ostao u srcu više nego Ronaldo, u tome je hrvatski napadač bio sličan poznatom Argentincu Carlosu Tevezu, a takva ‘pobjeda’ nad legendarnim Portugalcem puno znači.

“Ne znam je li to baš tako, ali zahvalan sam svima koji me se sjećaju s pozitivnim emocijama”, rekao je bivši napadač Vatrenih o prednosti koju je u nekim navijačkim srcima imao pred Ronaldom.

Danas svoj put u dresu Juventusa u napadu gradi srpski reprezentativac Dušan Vlahović, koji je na početku godine, u tijeku prošle sezone, stigao iz Fiorentine. Vlahović je za sada za Juve zabio 17 golova u 36 utakmica, a Mandžukića su pitali za poruku ili savjet koji bi imao za 22-godišnjeg Srbina prije nego se u sutrašnjem derbiju 13. kola Serie A torinski klub kod kuće sretne s Interom.

#Mandzukic per @Gazzetta_it:"A #Vlahovic dico: io non pensavo a fare gol, ma a come vincere le partite" pic.twitter.com/ouw7ws3Bqu

— Samuele Nava (@SNavaTweet) November 5, 2022