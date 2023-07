Mandžukić opet u Bayernu: ‘Ponosan sam što sam dio takve momčadi’

Prije početka nove sezone, Mario Mandžukić ponovno je došao u Bayern, vraćajući se u veliki klub zbog posebne prigode kojom se obilježio veliki uspjeh Bavaraca. U njemu je sudjelovao i legendarni napadač Vatrenih, s ulogom koju je imao u osvajanju tri naslova od kojih je prošlo više od 10 godina.

Bayern dobro pamti sezonu 2012./13. koju je završio četverostruko trofejan, s naslovima u Bundesligi, njemačkom DFB kupu i u Ligi prvaka, a bio je i pobjednik njemačkog Superkupa.

U proslavi 10. obljetnice sjajne sezone, 37-godišnji bivši Vatreni je na Twitteru približio kako je izgledalo okupljanje sjajne Bayernove momčadi.

“Sjajno je da sam opet bio u dresu Bayerna, što sam vidio toliko puno prijatelja i legendi na jednom mjestu”, napisao je Mandžukić u svojoj objavi.

“Odlika je velikog kluba da zna kako se cijeni i kako se sjeća povijesnog uspjeha, kao što je bila naša sezona 2012./13.”, dodao je bivši napadač Vatrenih.

“Ponosan sam što sam dio takve momčadi”, zaključio je Mandžukić dodajući zahvalu navijačima na njihovoj podršci, a poželio je i puno sreće u novoj sezoni koju Bayern čeka.

It was a pleasure to put on @fcbayern shirt once again, and to see so many friends and Bayern legends at one place 🔴⚪️It’s a mark of a great club when it knows how to respect and commemorate historic achievements, such as our 2012/13 season 🏆🏆🏆 Proud to be a part of that team… pic.twitter.com/xprSbzTatT

