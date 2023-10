Mandžukić oduševio srpsku zvijezdu, a evo što je potom pričao o Modriću s legendom

U utorak navečer obilježena je 100. godišnjica upravljanja Juventusom od strane obitelji Agnelli, a u malonogometnom spektaklu sudjelovao je čitav niz klupskih legendi.

Pa su se tako u dresu “stare dame” ponovno našle legende poput Zinedinea Zidanea i Alessandra Del Piera. Bio je tamo nakon dugo vremena u javnosti i Michel Platini, ali i ostale legende poput Barzagli, Davids, Contea i našeg Mandžukića.

Dok su bivše legende kluba svoje nogometno umijeće prezentirale na terenu s tribine su ih pratile aktualne zvijezde poput Dušana Vlahovića koji je posebno bio oduševljen kada je na igralište istrčao bivši reprezentativac Hrvatske.

Mandžukićev izlazak na teren popraćen je velikim pljeskom što i ne čudi jer u očima navijačima zbog svoje ratničke naravi jedan od najdražih igrača ikada. Mandžo je u Juventusu proveo četiri godine te u 162 utakmice postigao 44 gola.

Susreo se s Mandžo i s bivšim trenerom Massimillanom Allegrijem tako i s legendarnim Edgarom Davidsom s kojim je razmijenio i nekoliko riječi na temu Luke Modrića.

What’s being said between these two Juve legends? 🗣️🤔 pic.twitter.com/kkXKm0hmAx

— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) October 10, 2023