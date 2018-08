MANDŽUKIĆ NAPRAVIO NEZAMISLIVO! Odbio Mourinha i milijune Manchester Uniteda!

Hrvatski napadač i srebrni Vatreni, Mario Mandžukić, napravio je nešto nevjerojatno. Prema napisima talijanskih medija, Jose Mourinho je cijeli prijelazni rok pokušao dovesti Mandžukića na Old Trafford, ali Mario je to kategorički odbijao.

United je navodno nudio puno veću plaću od one koju Mario ima u Juventusu, ali Mandžukić je svejedno odlučio ostati u Torinu. Calciomercato tvrdi kako je Mandžukić odlučio ostati nakon što je odradio sastanak s trenerom Allegrijem koji ga je uvjerio da na njega računa u novoj sezoni.

