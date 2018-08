MANDŽO OTKRIO TAJNE IZ SVLAČIONICE VATRENIH: Napokon se zna kako ih je Dalić odveo do povijesnog srebra

Dalić je Hrvatima vratio vjeru u nogomet

Mario Mandžukić prije nekoliko dana oprostio se od reprezentacije, nakon 14 godina u kockastom dresu, što juniorskom, što seniorskom, došlo je vrijeme za “zbogom”. Sada, kada su se emocije malo stišale, otkrio je nepoznate detalje iz svlačionice Vatrenih.

Zlatko Dalić “uletio” je u priču na samom kraju kvalifikacija, kada je reprezentacija bila u rasulu i mnogi su digli ruke od nje. Sportske novosti upitale su Mandžu je li njegov dolazak razlog ogromnog uspjeha u Rusiji:

“Definitivno! Došao je u najtežem trenutku i hrabro se postavio. Od prvog trena odavao nam je iskreno uvjerenje da smo sposobni za velike stvari. Imao je gard, odisao je spremnošću na svaki boj i time nas je zarazio. Kemija? Mislim da je nastala kroz njegov pristup. Puno je komunicirao s nama, zajednički i ponaosob, opustio nas je i istodobno pripremao kako se postaviti. Bili smo načetog samopouzdanja, ali upravo je na tome on napravio najviše. Prije svega svojom mirnoćom, koju je prenio na nas i time smo trijumfalno prevladavali krizu kvalifikacija.”

Mandžo se raspričao, što se ne događa često i otkrio kako Dalić zapravo funkcionira.

“Dalić je osoba s kojom se može razgovarati, sasluša, uzme u obzir, iznese svoje mišljenje, a njegova je zadnja. To su dobronamjerni razgovori i zbog takvog se pristupa svi nakon njih osjećamo bolje. Ima još jedan znakovit detalj u tom smislu…

Imao je naviku pojedinačno razgovarati s igračima na terenu. Dva dana uoči Nigerije, kad smo izlazili na trening, prišao mi je i kazao: ‘Mandžo, razmišljam da ili s tobom počnem utakmicu, a da u drugom dijelu uđe Kale (N. Kalinić) ili da krene on, a onda u nastavku ti uđeš.’ Odgovorio sam mu ono što sam iskreno mislio, a to je: ‘Vi ste šef i vi odlučujete sve!’ Na tome je ostalo, a onda sam taj trening odradio baš do daske, 200 na sat. Ne znam, možda mu je baš ta reakcija na treningu olakšala odluku o tome tko će igrati, možda nije. Kako god, otada je, nekako, sve krenulo do daske…”

Na kraju je progovorio i o nevjerojatnoj atmosferu, kojoj se mnogi ne mogu načuditi:

“Bila je fantastična! Doduše, iako se sumnjalo, bila je u taboru reprezentacije i u prošlim prilikama dobra atmosfera, ali ovaj put posebno! Grupa je bila zajedno 45 dana, a da nije bilo jednog povišenog tona, ružne riječi, pada koncentracije na treningu, krivog pogleda ili pristupa obvezama. Osjetila se ta neka posebna vibra, da smo fokusirani na nešto veliko”, rekao je Mandžo za Sportske novosti.