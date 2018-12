MANDŽO OTKRIO ŠTO JE MISLIO O RONALDU: Predviđali su da će ga izgurati na klupu, Hrvat im začepio usta

Mario Mandžukić jedan je od napopularnijih igrača Serie A, a među navijačima Juventusa čak popularniji i od Ronalda, što dokazuju koreografije na tribinama.

Uoči dolaska slavnog Portugalca mnogi su predviđali da će Mandžo preseliti na klupu, ali prevarili su se, igra bolje nego ikad. Sada je o odnosu s Ronaldom progovorio za RTL pa otkrio i prvi dojam kada je čuo da dolazi u Juve.

“Jaki smo, toga smo svjesni i sami, ali Liga prvaka je teško natjecanje koje je puno sjajnih momčadi. Spremni smo se nadmetati s bilo kime i svi želimo osvojiti to natjecanje. Ima još dosta vremena do iduće utakmice u Ligi prvaka, bitno je nastaviti ovako u prvenstvu i to će onda biti dobra priprema i za te utakmice”, krenuo je Mandžo o Staroj dami pa tek onda o suradnji s Ronaldom:

“Slažem se sa svim suigračima, sve su to odlični dečki i odlični igrači. Atmosfera je odlična, uostalom da nije tako, ne bi ostvarivali ovakve rezultate. Kad je Ronaldo potpisao za Juventus, znao sam da ćemo se odlično slagati jer smo dosta utakmica odigrali jedan protiv drugoga i respektiramo jedan drugoga. On je velik igrač i veliki radnik i zaista mi nije bio nikakav problem prilagoditi se na njega u momčadi.”