MANCHESTER PRONAŠAO ZANIMLJIVO TRENERSKO RJEŠENJE! Evo tko će najizglednije naslijediti Mourinha

Manchester United otpustio je Josea Mourinha, odnosno, platio mu 24 milijuna funti za prijevremeni odlazak i sada je u jeku vrlo teške sezone bez kormilara.

Nagađa se već uvelike tko će naslijediti Portugalca, ali realno to za sada neće biti niti jedno jako trenersko ime. Stoga, Manchester je posegnuo za legendarnim napadačem svojih redova. Norvežanin, Ole Gunnar Solskjaer (45) najveći je favorit za preuzimanje dužnosti menadžera kluba s Old Trafforda, ali samo kao ‘caretaker’ do kraja ove sezone, objavila je agencija Reuters pozivajući se na izvor iz kluba.

Solskjaer je za Manchester United igrao od 1996. do 2007. godine te je u 235 nastupa postigao 91 gol, od kojih je najznačajniji onaj pobjednički u finalu Lige prvaka 1999. godine protiv Bayerna.

Nakon igračke karijere je tri godine vodio rezervnu momčad Manchester Uniteda, gdje je vrlo blisko surađivao s Paulom Pogbom koji je kod Mourinha pred kraj mandata preseljen na klupu, da bi od 2011. do 2014. bio trener Moldea s kojim je osvojio dva naslova prvaka Norveške, a nakon kratkog boravka u Cardiff Cityju, prije tri je godine ponovno sjeo na klupu Moldea.

Uz Solskjaera kao kandidat za privremenog menadžera Uniteda spominje se još jedan bivši igrač i pomoćni trener kluba Mike Phelan (56). On je pak za United nastupao od 1989. do 1994. godine, a zatim je 14 godina bio u stručnom stožeru kluba.