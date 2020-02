MANCHESTER CITY IZBAČEN IZ LIGE PRVAKA! Neće moći na scenu pune dvije godine

Kao da im već nije dosta što im u Premiershipu Liverpool bježi 22 boda, Manchester City je danas zadesio novi šok. UEFA se danas očitovala rekavši kako su Građani kažnjeni s dvije godine neigranja u Ligi prvaka što vrijedi od iduće sezone, te uz to trebaju platiti 30 milijuna eura (25 milijuna funti).

Neovisno sudsko vijeće za financijsku kontrolu klubova se oglasilo rekavši kako je momčad Pepa Guardiola ozbiljno prekršila UEFA-in pravilnik.

“U prosincu 2018. UEFA-in istražitelj najavio je da bi sankcije mogle biti ovakve prije negoli će biti izvšena istraga. Razočarani smo, ali nismo iznenađeni. Žalit ćemo se na ovu odluku”, rekli su iz kluba.

Ustanovljeno je da je City počinio ozbiljne povrede UEFA-ina pravilnika precjenjujući svoje sponzorske prihode na svojim računima u razdoblju od 2012. do 2016. godine. Na ovu odluku Manchester City ima pravo podnijeti žalbu Međunarodnom sportskom sudu (CAS).

