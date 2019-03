MAMIĆU PAO MRAK NA OČI! Je li pao posljednji vitez ‘sive eminencije’ hrvatskog nogometa?

Možda su se ljuti oponenti nadali da je to kraj djelovanja pravomoćno optuženog za makinacije u Dinamu Damira Vrbanovića. Koji je smijenjen s mjesta izvršnog direktora Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), a na njegovo mjesto postavljen HDZ-ov stranački dužnosnik i zastupnik Marijan Kustić. Možda su i pomislili da je to jedan od zadnjih koraka u borbi protiv Mamićevog utjecaja u krovnoj kući hrvatskog nogometa. Naime, mnogi to tako objašnjavaju.

No, je li to baš tako. Damir Vrbanović zatvorsku kaznu (tri godine) dočekati na Zavodu za zapošljavanje, on je i dalje ostao uposlenik Saveza, „samo” kao direkto”, ne izvršni, ali bitak, to svakako da.

Čista šahovska rošada može zavaravati samo neupućene. Savez, njegovo vodstvo, ovim potezom htjeloje dobiti na dva pravca, ne zamjeriti se Vrbanoviću opterećenog sudskom kaznom i kompromitacijom, a pritom se dodvoriti stranci na vlasti, HDZ-u, postavljanjem Kustića za bitnog čovjeka.

Iako to nije moglo proći bez problema.Jer, nesretni Kustić nije imao uvjete za poziciju izvršnog direktora, nema završen fakultet, već samo… Točnije, prethodno je na skupštini saveza promijenjen statut te je ukinuta odredba da izvršni direktor mora imati visoku stručnu spremu društvenog smjera. Kustić naime ima srednju stručnu spremu, završio je ugostiteljsko -turističku školu…

To nije sve niti oko Kustića, još štošta nije štimalo. Kustić je imenovan izvršnim direktorom dva tjedna nakon što je protiv njega podignuta optužnica za izazivanje prometne nesreće, a na tu je funckiju dospio nakon što je, eto, izmjenjen statut.

Ništa zato, na brzinu je promijenjen statut i problema više nema. U Savezu brzo i ekspeditivno znaju poslovati, papir je samo u službi forme, a ne sadržaja. Jedno je jasno, nepravomoćni osuđenik na tri godine zatvora više nije izvršni direktor, sad je “samo” direktor…

Kustić i Vrbanović su novom organizacijom unutar saveza međusobno podijelili nadležnosti. Kustić će tako biti zadužen za unutarnje, a Vrbanović za vanjske poslove odnosno odnos s Uefom i Fifom.

To što je Vrbanović ozbiljno optužen i još ozbiljnije kažnjen, to je za Savez irelevantno, iakosu godinama pričali, kada se tražilo da se optuženi maknu s čelnih funkcija, govorili da je „svatko nevin dok mu se ne dokaže i dok ga ne osude”.

Podsjećamo, Bivši čelnik i sadašnji savjetnik NK Dinama Zdravko Mamić, njegov brat Zoran, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović i poreznik Milan Pernar u srijedu su nepravomoćnom presudom osječkog Županijskog suda proglašeni krivim za Uskokove optužbe o izvlačenju oko 116 milijuna kuna iz toga kluba te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna te ih je osudio na zatvorske kazne, pri čemu je Zdravko Mamić dobio šest i pol godina. Zoran Mamić dobio je 4 godine i 11 mjeseci, Milan Pernar 4 godine i 2 mjeseca, naposljetku Damir Vrbanović 3 godine.

Kustić je jedanod HDZ-ovih aduta u odnosima stranke na vlasti i Saveza, takvo dodvoravanje odavno je nazočno, a pitanje je hoće li i koliko imati bitan utjecaj kakav je imao Damir Vrbanović koji zna sve tajne poslovanje i teško da se Kustić u snazi u Savezu može mjeriti s njime.

Mamićev utjecaj možda malčice slabi, ali je konstantan i to je daljnji problem i u odnosima sa Splitom, te svima ostalima koji se dosad nisu slagali s djelovanjem i radom Saveza. Kustić je tu da pokrije te odnose, no deka je premala da pokrije sve one kojima je i dalje hladno oko srca zbog ovakve krovne kuće našeg nogometa.

Problem ostaje Split, nepotreban nacionalni stadion, dominacija, administrativna i odlučujuća, jednog kluba…