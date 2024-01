Mamićev najveći promašaj završio je na građevini, a koštao je puste milijune

Dinamo pamti mnoge igrače koji su došli kao zvučna pojačanja, od kojih se početkom 2000-tih izdvajalo ime brazilskog napadača Andersona Coste, koji je među modre došao kao ‘kralj šesnaesterca’, barem ga je takvim proglasio Zdravko Mamić.

Anderson je u Dinamo došao na zimu 2006. godine i odmah ga je šokirala klima, na koju se nije mogao priviknuti zapravo cijelo vrijeme svog igranja u Zagrebu, u kojem su ga dočekali kao klasnog napadača.

Prelazak iz Vasca da Game, u kojoj je bio vrlo efikasan, zabijao je kako je htio iz svih pozicija, Dinamo je došao milijun dolara, a nikome nije bilo jasno kako je visoki napadač završio baš u Hrvatskoj.

RED ALERT

Let’s remember legendary Anderson Costa & fastest red card in #HNL.

⏳It was 2006. Hajduk played 🆚 Dinamo and only 20 sec’s on pitch were enough for Anderson to get sent off.

Edin #Julardžija wasn’t even close with his #redcard 🆚 #Osijek tonight!#KecData pic.twitter.com/EAeDv3K1lY









