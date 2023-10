Mamić kaže da je gledao Srbe umjesto Dinama: Derbi protiv Hajduka ga nije zanimao

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Prije tjedan i pol su Hajduk i Dinamo igrali na Poljudu u najvećem derbiju hrvatskog nogometa, a ta utakmica, barem po njegovim riječima, nije bila zanimljiva Zdravku Mamiću koji se umjesto toga okrenuo – Srbima.

Radilo se o gledanju snimke koncerta srpske grupe Garavi sokak, održanog u Novom Sadu, a o tome je za Gol.hr govorio hrvatski novinar Andrej Maksimović, jedan od autora ovog tjedna predstavljene knjige “Sinovi”, s prisjećanjem na legendarnog Ćiru Blaževića.





Što se Mamića tiče, on tvrdi da se od Dinama sasvim udaljio, pa i da o Dinamu uopće ne želi više pričati, što je ustvrdio pričajući s Maksimovićem.

‘Ne treba šokirati ako nisam gledao derbi’

“Neki dan sam se čuo s njim. Razgovor je išao ovako: ‘Kunem ti se, nemam pojma što se događa. Ljubavi, ti si jedini koji me natjera da o tome razgovaramo'”, rekao je Maksimović za Gol.hr.

“Ne znam je li on u to uvjeren, ali teško da misli kako mu ja vjerujem. Ali evo, rekao mi je zadnji put da nazovem Tomu Marčinka i pitam ga što je gledao kada je bila nedavna utakmica Hajduka i Dinama u Splitu. Kaže da me ne treba šokirati ako mi kaže da nije gledao najveći derbi hrvatskog nogometa”, nastavio je Maksimović.

Imao druge planove

Umjesto toga, Zdravko Mamić je Andreju Maksimoviću rekao da si je isplanirao drugačiju večer, a ona je uključivala – Garavi sokak.

“Uvjerava da ga derbi uopće nije zanimao i da je u trenutku utakmice gledao snimku koncerta Garavog sokaka u Novom Sadu. Čak se i snimao dok je gledao taj koncert”, rekao je hrvatski novinar o razgovoru s Mamićem.

Nedavno se javio na Facebooku

Zdravko Mamić tvrdi da ga nedavni derbi na Poljudu nije zanimao, no poslije druge utakmice Dinama javio se nekoliko dana kasnije, služeći se stihovima pjesme ‘Bacila je sve niz rijeku’ u verziji Crvene jabuke.

Bio je to istup poslije poraza zagrebačkih Plavih od kosovskog Ballkanija u Prištini u Konferencijskoj ligi, kada je bio uzdrman status Sergeja Jakirovića na klupi, no Jakirović je ipak ostao.

Iz Dinama je, pak, nepunih tjedan kasnije otišao Dario Šimić koji je podnio neopozivu ostavku i napustio je Upravu kluba.