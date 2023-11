Mamića opteretio na sudu, a pamti i dane u zatvoru: ‘Pogriješio sam i za to platio’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

U nastavku suđenja Zdravku Mamiću u još jednom procesu u kojem je prvooptužen za izvlačenje novca iz Dinama, u Osijeku je danas svjedočio Jasmin Agić, nekadašnji vezni igrač Dinama koji je u dresu zagrebačkih Plavih igrao od 2000. do 2005. i potom tijekom sezone 2006./07.

Odjeknulo je Agićevo svjedočanstvo da mu je Mamić na ruke isplatio pola milijuna američkih dolara, a to je, kako je pojasnio, dobio za odštetu dok je iz Dinama odlazio u Južnu Koreju. Na suđenju je kazao da mu je novac bio isplaćen na ruke.





Kako je pojasnio, taj iznos dobio je nakon što se bio požalio da nije voljan ići iz Dinama na drugi kraj svijeta za samo malo veću plaću. Nakon toga, od Mamića je dobio spomenutih pola milijuna američkih dolara nakon što se prvi put vratio u Hrvatsku po odlasku iz Dinama, sedam mjeseci poslije odlaska u Južnu Koreju.

Pamti raniju sudsku borbu

Jasmin Agić je na suđenju u Osijeku bio svjedok koji je pričao o dijelu Mamićevog poslovanja dok je bio u Dinamu, a ranije, danas 48-godišnji nekadašnji nogometaš zagrebačkih Plavih pamti i boravak na sudu na kojem je bio među optuženima.

Bilo je to iz razdoblja dok je bio igrač Sesveta, na svojoj posljednjoj postaji u aktivnoj karijeri na terenu, koju je završio 2010. godine. Bivši hrvatski reprezentativac tada je bio među osuđenima za namještanje utakmica u aferi ‘Offside’ koja je svojedobno potresla hrvatski nogomet.

Kao jedan od sudionika te afere, Agić je bio osuđen na devet mjeseci zatvora i morao je vratiti 26.500 eura, što je bio jedan od ‘utega’ iz afere.









Dvije trećine kazne je odslužio, dio u zagrebačkom Remetincu i dio u Puli, a potom je nastavio sa svojim životom.

“Sada je sve to iza mene, sve je u redu. Radim, život s obitelji dalje teče normalno. Sada nakon svega uživam u životu. Pogriješio sam, za tu grešku platio sam danak i želim to ostaviti iza sebe, ne volim više o tome ni pričati, sve sam o tome više puta rekao”, rekao je Agić prije tri godine, a prisjetio se Večernji list.

“Srećom, to više nitko ni ne spominje, okružen sam ljudima koji u meni vide čovjeka, radnika, kolegu, prijatelja i tako se i ja ponašam. Ljudi griješe, padaju, pa se dižu i ja sad samo želim gledati prema naprijed, naučiti se trenerskom poslu, napredovati pa do kud me to dovede”, dodao je tada Agić, koji se u trenerske vode usmjerio u zagrebačkoj Lokomotivi.

Ranije, dok je igrao, danas 48-godišnji bivši nogometaš bio je u akciji u Rijeci, Dinamu, korejskom Incheonu, austrijskom Paschingu i Croatiji iz Sesveta.

Pamti i nastupe za hrvatsku reprezentaciju, u kojoj je prvi nastup imao rano u 1998. godini u izborničkom mandatu Miroslava Blaževića, u pobjedi s 2:0 protiv Južne Koreje u prijateljskoj utakmici u Seoulu.









Sveukupno, Agić je u dresu reprezentacije imao 14 odigranih utakmica, a posljednji nastup dogodio se u svibnju 2004. u pobjedi s 1:0 protiv Slovačke u prijateljskoj utakmici u Rijeci, na Kantridi, tada s Ottom Barićem na klupi Vatrenih.