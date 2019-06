MAMIĆ ZA DNEVNO KOMENTIRA RASPAD MLADIH VATRENIH: ‘Samo jedne stvari mi je jako žao…’

On je trebao biti dio te reprezentacije, iskreno je priznao ozljedu, možda je mogao i odigrati utakmicu ili dvije ali nije htio riskirati, prevariti suigrače i trenere. Petar Mamić, lijeva strana Rijeke oporavlja se od ozljede i gleda svoje kolege iz mlade reprezentacije, naravno da je tužan zbog debakla protiv Rumunjske…

“Da, zatečen sam, znam da je Rumunjska odlična momčad, uopće ne pišemo da su Portugalce eliminirali, a sve se poklopilo loše, a onda se teško vratiti. Taj glupo skrivljeni jedanaesterac u ranom dijelu utakmice, pa ozljeda najboljeg našeg igrača, Brekala. Kad se utakmica lomila kod 1-2 pali smo i to je onda gotovo. Žao mi je, ali bolji su bili Rumunji, ne mogu to poreći”, veli nam u dahu Petar Mamić.

Navijači su ljuti na prednji dio momčadi, koji je izgledao dosta jalovo?

“Vidite, od Alena Halilovića se uvijek puno očekuje i on taj pritisak teško podnosi. A zaista je još mlad, a toliko dugo je u vrhunskom nogometu da njegovo ime zvuči kao veteransko, a igra za U-21 reprezentaciju. On se počeo vraćati, a ne može sam svladati Rumunje. Ponavljam, očekivanja su velika, imamo igrača iz pravih klubova, ali i drugi su dobri. I nemojte misliti da Rumunji neće biti konkurenti Engleskoj ili Francuskoj, nisam siguran da su lošiji od njih. Meni je najviše žao što znam koliko su se dečki vrijedno spremali, sad su mentalno u lošem stanju. Što sad? Igrati, jedan dobar rezultat može preokrenut sve, i naznačiti neki krug. No, ovo je izgledalo loše i od toga ne treba bježati”, priča mladi Mamić.

Vaša ozljeda?

“Moram sam priznati da sam ozlijeđen, jer samo tako mogu se oporaviti i biti spreman i za Rijeku i za reprezentaciju. Tako gledam na život i sport i ne želim nikome uzimati mjesto ako nisam spreman. Biti će dobro, sad sam a rehabilitaciji. Samo da kažem, jedna dobra utakmica, pobjeda u drugom kolu može zakomplicirati stvari, nek se izvade sada moje kolege”….