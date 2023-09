Mamić je trljao ruke zbog ovog talenta, prodao ga je za milijune, a onda se dogodio problem

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Kada spomenom ozljede i Dinamo svakom navijaču napamet padnu dva imena. Eduardo i Marko Pjaca. Dvojac kojeg su ozljede uništile da budu među najboljima na svijetu. Ipak, te proklete ozljede uništile su i sjajnog veznjaka Marka Roga.

Napustio je Dinamo iste godine kada i Pjaca, 2016. Njegova priča znatno je drugačija. Rođen i odrastao u Varaždinu Rog je baš tamo i debitirao. Zabio je 17 golova u 30 utakmica u svojoj prvoj sezoni u tadašnjem trećeligašu Varaždinu. Bilo mu je samo 18 godina. Njegove igre nisu prošle nezapaženo. Kupuje ga RNK Split tada član elite.

Jedna sezona bila je dosta da dokaže o kakvom talentu se radi. Rog je podsjećao na Kovačića zbog brzine i driblinga. Uz to baš kao i Kovačić imao je odličan pregled igre, a plus mu je bio što voli i zabiti.





Lom za lomom

Poziv Dinama, kluba za koji navija cijeli život, nije mogao odbiti. Split je za njega dobio 5 milijuna eura što je i danas rekord HNL-a, a kako je Split bankrotirao samo dvije godine poslije toga pitanje je za USKOK i slične institucije. Rog je u tom trenutku bio jedan od najboljih igrača lige, a Split je doveo i do finala kupa koje je na kraju pripalo Dinamu.

Svoju zadnju utakmicu odigrao je na Poljudu. U njoj Dinamo je slavio s 4:0, a Rog je odigrao utakmicu života. Dva puta je zabio, a posebno se pamti gol u 60. minuti kada je sjajnim slobodnjakom “probio” Kalinića. Poletio je u zagrljaj suigrača dok je na klupi pokojni Cico Kranjčar s rukama u zraku i osmijehom na licu mahao Boysima na jugu.

Napoli je platio Roga 15 milijuna eura, ali klub nikad nije ozbiljno računao na njega. Minute je dobivao na kapaljku i izgledalo je da jedan veliki talent polako prestaje sjati. U Napoliju kada bi i uhvatio ritam dogodila se sitna ozljeda, ali najvažnije za njega bio je potpis za Calgari.

Tamo je Rog ponovno počeo briljirati. U sezoni kada je klub osigurao Europu Rog je bio ponajbolji igrač, a s takvom formom i jedan od najboljih veznjaka lige i kada se činilo da sve ide u pravom smjeru dogodi se ozljeda. Nakon što je konačno pobjegao iz Napolija, odigrao loše na posudbi u Sevilli, a onda briljirao u Calgariju vratio se među vatrene i onda puknuće ligamenta.

Oporavljao se radio, ali nije to više bilo to. Isto kao i Pjaca bilo je očito da postoji strah da se oslobodi i krene kao što je to nekad radio. Odigrao je odlično prošlu sezonu, a onda se na prvoj pripremnoj za ovu sezonu ponovno ozlijedio ligamente i pitanje je hoće li uopće igrati do kraja godine.









Rog je skupio 21 nastup za A vrstu, a debitirao je s 19 godina protiv Argentine, a bio je dio momčadi na Euru 2016. Pričalo se i o njegovom povratku u HNL točnije u Hajduk jer tamo igra njegov bratić Dario Melnjak, ali u jeku tih događanja Rog je na instagramu objavio samo plavo srce što je bio jasan znak što o misli o dolasku u Hajduk.

Bio je jedan veliki talent, ali ligamenti nisu bili zdravi. Osim toga imao je sve da napravi odličnu karijeru. Krenuo je prema gore, dokazivati Italiji svoj talent, ali ligamenti su rekli ne može. Bilo bi lijepo još jednom ga vidjeti u HNL-u.