Mamić je ‘stvorio’ Modrića, ali Luka mu nije ostao baš ništa dužan, dobro se ovaj naplatio

Autor: Andrija Kačić Karlin

Mašta je divna, neobuzdana, lijepa. A ako se ostvari onda je senzacija. Hoćemo li mi doživjeti, tu maštovitu senzaciju da proslavljenog hrvatskog kapetana Luku Modrića nakon skoro 20 godina vidimo u Dinamu. Novinari čak i špekuliraju da je tako nešto i moguće…

Luki ističe, na kraju sezone ugovor s Realom, a obasut je golemim novčanim ponudama iz Saudijske Arabije i Sjedinjenih Američkih Država, pa zašto se i kako spominje mogućnost dolaska Modrića u Dinamo?

Prigodom jedne ankete na međunarodnoj razini navijači su na pitanje gdje bi željeli vidjeti, u kojem klubu Modrića nakon Reala. Najveći postotak odgovor bio je – Dinamo. Dobro, nije anketa mjerodavna za takve ne samo nogometne, već i doslovne stvari. no, poučeni iskustvima Kalinića i Perišića i par postotaka te mogućnost već bi Dinamove navijače pobacali u euforiju.

Modrić u Dinamu?

Ako je Luka Modrić najveći hrvatski nogometaš svih vremena, a jest, onda je automatski i najbolji Dinamov igrač u povijesti. Nakon kaljenja u mostarskom Zrinskom i zaprešičkom Interu 2005. osvanuo je u Dinamu kod Josipa Kužea kako Mamićev igrač.

Luka se nakon Zrinskog morao „kaliti”; baš poput čelika, u zaprešičkom tadašnjem Inkeru. Igrao je sjajno Luka u klubu iz predgrađa, dobio i poziv za mladu reprezentaciju, a novine su sve češće počele pisati o igraču koji nema poštovanja prema nikome. Podvaljivao je lopte, asisitrao, zabijao, driblao, a ubrzo je i u mladoj reprezentaciji dobio glavnu ulogu. Do Dinama je bio mukotrpan put, ali kada je dopao to je bila fantazija.

Tri godine igranja, i to sjajnog, u Dinamu, usput i odlične partije u inozemstvu Modrića su promovirale u najskupljeg hrvatskog igrača. Za nešto više od 20 milijuna eura Modrić je iz Dinama transferiran u Tottenham Hotspur, bilo je to 2008. godine.

Lukin streloviti uspon

I iz tog slučaja, transfera Modrićeva karijera strelovito je poletjela prema vrhu svjetskog nogometa, ali mu se nakon tog događaja dogodio cijeli niz neugodnosti, pa i pravnih problema. Jer, taj transfer je bio ponajviše pod lupom na suđenju Zdravku Mamiću u Osijeku zbog izvlačenja novca iz Dinama. I danas traje ta saga.









I nekako kao najveća žrtva ispao je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrića. Kojeg kazneni progon dotiče za neke događaje prije gotovo petnaestak i više godina. Događaje koje je kreirao Zdravko Mamić sa svojim idejama, a kako je Luka Modrić bio tek igrač koji je malo toga razumio, napose glede potpisivanje aneksa koji su omogućili bogaćenje Mamića nauštrb Dinama, nije teško doći do zaključka.

Luka Modrić je na optuženičkoj klupi zbog one rečenice: „Ne sjećam se”. Kao, tereti ga se za lažni iskaz. Dvije su mogućnosti zašto je to rekao. Prva može biti doista da se ne sjeća. Uostalom, zašto bi se i sjećao, ta potpisao je u životu toliko ugovora i aneksa, takvu memoriju zaista ne može i ne mora posjedovati.

Odnos s Mamićem

Druga teorija, mogućnost, dotiče se njegovog bivšeg odnosa sa Zdravkom Mamićem. Ako ćemo realno, Zdravko Mamić puno je učinio za karijeru Luku Modrića, pa čak i ako je na njemu uzeo nezasluženi novac. Nije Modrić glup da to ne shvaća. Kao što Luka nije ni čovjek da bi „utopio” nekoga tko mu je davno pomogao.









Začuđujuće je u cijeloj priči da se na optuženičkoj klupi našao jedan od najvećih sportaša i sigurno najveći nogometaš svih vremena zemlje u kojoj živimo. Državno odvjetništvo i USKOK mogli su naći sto puta jače i meritornije svjedoke Mamićevih manipulacija, a ne posegnuti za najboljim od najboljih, koji je u inkriminiranom trenutku bio samo poslužavnik Zdravka Mamića.

Luka Modrić kao istinska hrvatska sportska legenda ne bi smio trpiti insinuacije i nedokazane malverzacije. Isto tako, moramo znati. Priča ima i još jedno stranu. Da, da, i Zdravko Mamić vidi svoj spas kroz inkriminaciju ili nevinost Luke Modrića. A utopljenik se hvata za slamku.

Zdravka muči odnos s Lukom

Upravo je zapanjujuća lavina negativnih tonova u riječima Zdravka Mamića kada govori o Luki Modriću. U jednom ne tako davnom podcastu, petosatnom svojevrsnom obraćanju hrvatskoj javnosti Zdravko Mamić je pokazao da je bijesan na Luku Modrića.

“Ono što mi je potpuno ne shvatljivo je njegova šutnja. To mi nije muški i to mi je huljski. Čovjek nije sazvao press konferenciju na nivou cijelog svijeta usred Zagreba ili Madrida i rekao p.m. bezobrazna. ‘Taj Mamić je mene uzeo kad sam bio izbjeglica kad sam imao 14 godina i bio graditelj Dinama u kojem sam ja bio reprezentativac. Njegov sin me je prodao u Tottenham i Real Madrid. Pa on nije lopov. Nije izmislio’ to je trebao kazati. Ima privatni ugovor između mene i njega koji mi ne da i koji sam u dogovoru s njima raskinuo. Dan danas bi taj ugovor meni omogućavao 20 posto brutto njegovih prihoda. Od tog ugovora sam mogao zaraditi 20 milijuna eura. U životu mi nije dao ulaznicu za utakmicu“.

Zdravko Mamić toliko puta je rekao: “Ako sam ja krivac onda su krivci i Lovren i Modrić, a ako oni nisu krivci onda sam nevin i ja”. U toj rečenici bivši dopredsjednik Dinama vidi izvjesnu slamku spasa u daljnjoj pravnoj borbi. Podsjećamo, Modrić i Lovren su na sudu u Zagrebu svojevremeno oslobođeni optužbi od davanja lažnog iskaza. Sada ih je optužnica opet sustigla. Zar je toliko utjecajan Mamić? Ili se nešto drugo kotrlja u pozadini.

Sudske trakavice

U svom iskazu na sudu u Osijeku Luka Modrić je u jednom trenutku decidirano govorio što je napravio s novcem od Tottenhama na svom računu…

“Nakon što bi Tottenham uplatio Dinamu dio transfera, polovica tog iznosa sjela bi na moj privatni račun. Slijedile su isplate Mamiću, sukladno građanskom ugovoru. Podizao sam novac sa svog računa i u poslovnici Hypo banke predavao ga Zoranu Mamiću ili Zdravkovom sinu Mariju. Jer, tako je htio Mamić.”, otkrio je Modrić i dodao:

“Nakon što sam isplatio što sam trebao, raskinuli smo građanski ugovor. Tim raskidom utvrđuje se da više nemam pravo na potraživanja od kluba temeljem plaća, premija i nagrada, a ne podjele transferne odštete. Razgovarali smo nakon transfera isključivo o podjeli novca između nas dvojice, da razriješimo naš građanski ugovor kako Mamić više ne bi imao nikakva potraživanja prema meni. To vi vrlo dobro znate. Građanski ugovor s Mamićem sam potpisao, kada sam s 14 godina kad sam došao u Dinamo”, zaključio je Modrić.