MAMIĆ JE PRVI FAVORIT ZA OVAJ POSAO! Opasnu konkurenciju dobio je u legendarnom Vatrenom

Ujedinjeni Arapski Emirati u potrazi su za novim izbornikom nakon što je otkaz dobio Kolumbijac Jorge Luis Pinto.

U utorak se pojavila informacija kako je jedan kandidata njegovog nasljednika trener Dinama Zoran Mamić.

Tamošnji mediji i danas se bave pitanjem Pintovog nasljednika, te ističu kako je Mamić i dalje glavni favorit.

Odluku će donijeti nakon što s Dinamom odigra posljednju europsku utakmicu po skupinama u Europskoj ligi.

Zanimljivo, u tamošnjim medijima danas je kao potencijalni kandidat ‘isplivao’ još jedan kandidat – Robert Prosinečki.

Uz Mamića i Prosinečkog visoko kotira i Hector Cuper.

Nema sumnje kako Ujedinjeni Arapski Emirati mogu dati izdašnu ponudu novom izborniku, no problem je što izbornike mijenjaju kao na traci.

Od 2019. na njihovoj klupi tako su sjedili Zaccheroni, Van Marwijk, Jovanović te Jorge Pinto.

