Mamić je na klincu koji je bježao od srpskih granata jako dobro zaradio: Dalić ima plan za njega

Autor: Ivan Lukač

Sportaši porijeklom iz BiH dali su veliki obol hrvatskom sportu. Od košarke pa preko rukometa i na kraju nogometa. Jedan od onih koji je ostavio najveći obol sigurno je legendarni stoper Vatrenih Vedran Ćorluka.

Rođen je 1986. u Posavini, u mjestu Derventa. Njegova kuća nalazi se u selu Modran, a on je još kao dijete od šest godina bježao od rata koji je na području Posavine bio je krvav i odnio mnogo života hrvatskih branitelja. Ćorluka je stigao u Zagreb točnije u Sloboštinu 1992., a samo dvije godine kasnije postao je član zagrebačkog Dinama.

Talent mu je bio urođen. Kako su govorili tadašnji treneri, rođen je da bude stoper. Brzina mu nikad nije bila jača strana, ali ga je krasila visina, tehnika i odličan pregled igre što je karakteristično za današnje stopere. Unatoč velikom talentu nije odmah krenuo u Dinamu. Put do najdražeg mu dresa bio je težak.





Legenda u Rusiji

Nakon juniora postao je član prve momčadi, ali nije dobivao priliku. Onda je otišao putem Modrića i Eduarda i zaigrao u Interu. Tamo se dokazao i uskoro postao član prve momčadi Dinama. Ćorluka je volio Dinamo i navijači su to znali. Postao je pojam ratnika, a to ga je pratilo tijekom cijele karijere. Za vrijeme proslave naslova 2006. s navijačima Dinama pjevao “svinjo debela” pogrdna pjesma posvećena njegovom kolegi Niki Kranjčaru. Razlog je bio njegov odlazak u Hajduk, ali ni on ni navijači tada nisu znali koji je pravi razlog odlaska.

Nije to naštetilo njihovom prijateljstvu jer su dva bivša vatrena danas jako dobri prijatelji. “Ćarli” je Dinamo napustio 2007. i zamijenio ga Cityem. Briljirao je u pobjedi nad Engleskom na Maksimiru i tu skrenuo pozornost na sebe. Godinu dana poslije odnosno već spomenute 2007. City je Dinamu platio 8 milijuna funti. Koliko je dobio Dinamo, a koliko Mamić nikad nećemo saznati. O suradnji s Mamićem Ćorluka je USKOK-u rekao:

“Dok sam igrao u Dinamu, sve do odlaska u inozemstvo, nisam imao sklopljen ugovor o zastupanju niti s jednom osobom. O mojoj karijeri brinuo se moj otac i mi smo zajedno donosili odluke. Za tvrtku Crescendo Sports Limited nikada nisam čuo, kao ni za osobu po imenu Richard Wilson” radilo se o iznosu od 1,2 milijuna eura koja je ta tvrtka dobila.

U Cityu je bio vrlo dobar i to na desnom beku. Forma mu je varirala, ali je u klub došao u prijelaznoj fazi. Naime, City je tada tek bio kupljen od strane arapskih vlasnika i počeo je slagati megamomčad. Ćorluka je zadnji dan prijelaznog roka potpisao za Tottenham koji ga je oduvijek htio i pridružio se Modriću.

Tri pol godine proveo je u Londonu. Kasnije je došao i Niko Kranjčar te nakratko Stipe Pletikosa. U Spursima je bio na granici klupe i prvih 11, ali je skupio 108 nastupa te kao i svugdje zbog svojih igranja da nikad ne odustaje. Poslan je na posudbu u Bayer, ali tamo ga je ozljeda mučila. U ljeto 2012. otišao je u Lokomotiv Moskvu kod Slavena Bilića i u tom klubu postao legenda.









240 nastupa u kojima je osvojio jedan naslov prvaka i četiri kupa te bio kapetan kluba. Taj status je zacementirao kada je mihenski Bayern poslao ponudu za njega, a Ćarli je to odbio rekavši da mu je u Moskvi odlično.

Što se tiče reprezentacije debitirao je 2006., a zadnji susret odigrao je u polufinalu protiv Engleske u Moskvi baš tamo gdje je postao legenda. Skupio je sveukupno 103 nastupa. Pamti će se tri trenutka u kockastom dresu. Kada je bio igrač utakmice u dodatnim kvalifikacijama protiv Turske. Tada je briljirao na desnom beku i upisao gol i asistenciju.

Druga utakmica također je Turska, ali na Euru 2016. Ćarli je tada dobio ozbiljnu porezotinu na glavi. Doktori su mu rekli da ne igra, a on je krvave glave rekao da mu stave zavoj i zašiju ga. Nastavio je s vaterpolskom kapicom na glavi i još jednom dokazao kako se gine za dres, a pamte se i njegove suze poslije ispadanja 2008.









Treći trenutak je Rusija. S obzirom na godine i sve što je prošao kao dio Vatrenih, ali i na formu Dalić ga je mogao staviti u prvih 11. Ćorluka je tada rekao da mu nije bitno hoće li igrati nego mu je prije svega bitan uspjeh Hrvatske. Dalić mu je sve vratio stavivši ga u igru zadnjih par minuta protiv Argentine da upiše 100. nastup. Kakav je bita faktor za ekipu i moral najbolje se vidjelo u proslavama.

Svoje rodno mjesto Ćorluka nikad nije zaboravio. 2007. donirao je zvono crkvi te zajedno s hrvatskim braniteljima sudjelovao u sufinanciranju spomenika poginulim Hrvatima u Domovinskom ratu te žrtvama komunističkog režima na tom području. Mnogi su taj spomenik ocijenili kao ustaški jer je je oblik slova U. Radi se zapravo o obliku hrvatskog grba, ali je spomenik prijavljen od strane Srba. Prijava je poništena, a spomenik stoji i dan danas. Ćorluka je prošle godine posjetio rodni kraj odigravši revijalnu utakmicu povodom 70 godina kluba.

Htio se vratiti u Dinamo i tamo završiti karijeru, ali: “Ta ideja je postojala, ali nitko me nije zvao, nije se dogodilo. Imat će sada u meni velikog navijača s obzirom da su moji Zagreb i Sloboština uvijek obojani u plavo i bit će i dalje” rekao je za RTL.

Vedran Ćorluka primjer je igrača koji je na terenu ginuo za klub i Hrvatsku. Pobjeda mu je bila najvažnija pa makar nije bio na terenu. Pomalo lud van terena i poznat po izlascima s vremenom se smirio i postao obiteljski čovjek. Svoj način te iskustvo sada prenosi kao član stručnog stožera Zlatka Dalića.

Nikad nije bio svjetska klasa, ali u Ćorluki smo imali sigurnog braniča za kojeg smo znali da će ostaviti srce na terenu.