MAMIĆ JE ‘MALA BEBA’ ZA BECKHAMA! Nevjerojatno kako je sve ‘pokorio’, detalji iz ugovora otkrivaju kako novac pada

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

David Beckham ne mora previše raditi u mirovini, a da novac nastavlja kapati. Baš poput Michaela Jordana, on je istinski nogometni brend, a ugovori diljem svijeta to mu i omogućuju…

Neki su mediji objavili da je zahvaljujući ugovorima s LA Galaxyjem zaradio gotovo 450 milijuna eura. Pomalo šokantno djelovala je njegova odluka iz 2007. godine kad je Real zamijenio Los Angelesom, no financijski mu je to itekako pomoglo.

Beckham, koji je tada imao samo 31 godinu, zarađivao je 16,6 milijuna eura godišnje na Bernabeuu i prihvatio je ugovor vrijedan 5,4 milijuna eura godišnje u LA-u, što je nevjerojatnih 70 posto pada.





Odličan posao u Americi

Međutim, u briljantnoj Twitter temi stručnjaka za sportsko poslovanje i ulaganje Joea Pompliana, dva nevjerojatna odjeljka Galaxy ugovora otkrivaju kako je Beckham zaradio više od 42 milijuna eura godišnje tijekom svojih pet godina u klubu. Ali također objašnjavaju i kako i zašto je Inter Miami sada jedan od najbogatijih MLS klubova.

Iako je Beckhamova osnovna plaća možda bila 5,4 milijuna eura kada se pridružio LA Galaxyju 2007., stvarnost je bila da je u prosjeku zarađivao čak sedam puta više od toga. To je zato što je Beckham pregovarao kako bi osigurao da će uzeti postotak svih prihoda momčadi.

Zbog toga je zaradio dio svega – od prodaje ulaznica i sponzorstava do svakog piva i hot doga. To je dovelo do skoka njegove zarade na oko 212 milijuna eura tijekom pet godina – dodatnih 185 milijuna eura povrh njegove izvorne plaće.

Tako je 42 milijuna eura godišnje učinilo Beckhama najplaćenijim nogometašem na planeti jer je upisao 118 nastupa i osvojio dva MLS kupa. Nevjerojatno, međutim, to je bio još jedan posao koji je još više pomogao Beckhamovoj bankovnoj ravnoteži. Kada je potpisao za LA Galaxy, mogao je umetnuti klauzulu koja mu jamči pravo da kupi momčad za proširenje MLS-a za 20 milijuna eura nakon što se umirovi.

U to je vrijeme to izgledalo sjajno za MLS jer se Toronto FC upravo pridružio ligi za 8 milijuna eura. Međutim, Beckhamov dolazak potaknuo je veliki rast u MLS-u s posjećenošću od 40 posto, a trenutni TV ugovor vrijedan 207 milijuna eura godišnje sada vrijedi 3025 posto ugovora od 6,7 milijuna eura dogovorenog 2006. godine.

To također znači da franšize također vrijede više, u prosjeku na nevjerojatnih 484 milijuna eura u 2022. u usporedbi s 31 milijun eura u 2008. Kao rezultat toga, naknade za proširenje značajno su porasle.









New York City FC platio je 83 milijuna eura za pridruživanje, Austin i Nashville 125 milijuna, a Charlotte FC nevjerojatnih 270 milijuna za ulazak u MLS.

Ali Beckham je već imao svoj ugovor i Inter Miami bi se mogao pridružiti 2020. za djelić cijene Nashvillea iste godine. U vrijeme kad su Heronsi odigrali svoju prvu utakmicu u ožujku 2020., klub je bio deseta najvrijednija franšiza u MLS-u vrijedna 487 milijuna eura – više od 24 puta više od originalne naknade za proširenje od 20 milijuna eura.

To znači da je sveukupno Beckhamovo riskantno preseljenje u Ameriku prije 16 godina s budžetom od 5,4 milijuna eura godišnje koji mu je jamčio samo 27 milijuna eura vratilo više od 400 milijuna eura tijekom njegovog vremena u LA Galaxyju i pokretanja Inter Miamija.