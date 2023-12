Mamić je konačno potjeran, a linč na ove Hrvate bio je puno pretjeran, to još nije zabilježeno

Četiri mjeseca 102 državljanina Hrvatske proveli su u zatvoru u Grčkoj. Njih 40 sada je na slobodi uz zabranu od godinu dana posjeti bilo kakvom sportskom događaju bar tako kažu neslužbene informacije. Ispočetka proglašeni ubojicama od stane grčkih medija, AEK-a, ali i ono najtužnije hrvatskih medija. Dok je trajala histerija na njih, zgražanje bilo tko tko poznaje Ultras subkulturu mogao je biti siguran u jedno, Bad Blue Boysi kao nijedni drugi hrvatski navijači nisu ubojice i ne koriste noževe.

Ipak, ljudima je bilo lakše prihvatiti priču o huliganima koji su otišli u drugu državu raditi nerede. Od nereda nitko ne bježi. Znalo se za zabranu, ali svejedno su otišli tamo. Trebala je to biti još jedna tučnjava dvije grupe koje imaju različite svjetonazore. Htjeli mi to ili ne toga će uvijek biti. Tučnjave među navijačima postoje i postajat će i dalje. I nema prave prevencije za njih. Ovo što se dogodilo u Grčkoj je povijesni presedan koji se nikad u povijesti nije dogodio.

Nikad u povijesti navijačkih tučnjava nije zatvoreno 100 stranih državljana i nikad nije privedena samo jedna grupa. Upravo se to dogodilo u kolovozu. Da, krivi su jer su došli unatoč zabrani i potukli se, ali zašto onda nije privedena i skupina navijača AEK-a? Puno je tu pitanja poput onog kako je grčka policija dopustila da Boysi uđu u državu i uz sve to voze se 400 kilometara do Atene. Grčki mediji odmah su u suradnji s AEK-om krenuli u medijski linč. Sramotne lažne vijesti poput one gnjusne da su BBB napali curicu od 13 godina i njenu majku. Sve je to poput munje stizalo u Hrvatsku, a ljudi su povjerovali odmah u sve bez da su prvo razmislili.

Znalo se, ali…

Krenula je njihova agonija i njihovih roditelja. Boysi u Hrvatskoj još jednom su dokazali koliko su organizirani. Odmah je otvoren žiro račun kako bi se počeli skupljati novci za njihovu pomoć, obranu i sve potrebe dok su u Grčkoj. Samo nitko nije znao da će sve to trajati toliko dugo.

Gdje god da ste došli od obiteljskog ručka do obične kave u kafiću upravi ti neredi bili su glavna tema. O tome svjedoči podatak da je utakmica Dinama i AEK-a najtraženiji pojam kojeg su Hrvati pisali u Google tijekom ove godine. Čitajući komentare, ali dobivajući i reakcije u prvih mjesec dana moglo se zaključiti da većina Hrvatske nije na njihovoj strani. Izjave poput “nadrogirane budale tako im treba” bile su svakodnevnica. Svakog tko ih je i pokušao braniti bio je proglašen promicateljem nasilja, ali kako je vrijeme odmicalo i mišljenje se mijenjalo.

Postali su valjda ljudi svjesni da je pomalo suludo držati nekog za ubojstvo ako je DNK analiza dokazala da nisu nikako povezani s tim ubojstvom. U navijačkoj subkulturi poznato je da nakon tučnjave u stranoj zemlji dođe do tučnjave stranci ako ne uspiju nekako pobjeći ostanu na mjestu događaja jer onda dođe “marica” sve ih pokupi te kroz nekoliko dan budu vraćeni u zemlju.

Nevini su bili u zatvoru

Upravo to se dogodilo kada su navijači varšavske Legije došli u Zagreb 2021. Isto su sada napravili i Boysi, ali nisu znali za tragičan smrtni slučaj. Nisu ni očekivali da će provesti četiri mjeseca u Grčkoj iako su nevini. I dan danas je suludo da nije uhapšen nijedan navijač AEK-a istog dana kada se sve dogodilo. Ubojica je imao dovoljno vremena da ode na Aljasku ako treba jer grčka policija ni u jednom trenutku nije pomislila da bi Grk mogao biti ubojica.









Upravo to su govorili svi koji iole poznaju ultras scenu. U razgovoru sa starijim navijačima te ljudima kojima su pregledavanja snimaka posao zaključak je bio vrlo jednostavan, ubojica Grk. U onoj sada već famoznoj videosnimci pokojni Grk u plavoj majici juriša na Hrvate. Uz njega se nalazi još jedan navijač AEK-a (u bordo majici) koji drži nešto umotano u ruci. Kako se Michalis približava području sukoba, navijač odmotava taj predmet, koji nalikuje na nož.

Kasnije se na snimci navijači AEK-a povlače iz okršaja, a Michalis i navijač u bordo majici zajedno trče prema sigurnom mjestu. Obojica nose kacige. U jednom trenutku Michalis dodiruje rame navijača u bordo majici, a ovaj instinktivno zamahuje unatrag te zadobiva ranu od kojih je kasnije podlegao.

Vlada bacala floskule

Glavno je pitanje na koje nikad nećemo saznati odgovor zašto je običan puk vidio to, ali ne i grčki kvazi stručnjaci. Najgore od svega što je glavni osumnjičeni već osuđen za jedno ubojstvo, a ako vam nije dosta bizarnosti onda ćemo još dodati i to da je njegov DNK pronađen, ali i dalje nije pokrenut postupak protiv njega. I da bio je ispitan par dana poslije svega kao svjedok događaja. osuda u zatvoru, ubodi naših









Što su za to vrijeme radili Dinamo i Vlada RH? Dinamo je odmah oštro reagirao na sramotne izjave AEK-a te su oštro osudili i nerede, ali i njihove optužbe. AEK-u je zapravo najmanje stalo do tragičnog preminulog. Klub je iz svega pokušao izvući maksimalnu korist pa su od UEFA-e zatražili automatski prolazak.

Vlada RH za to je vrijeme “bacala” floskule. Zapravo nije ih bilo briga jer da je neke stvari bi se puno ranije riješile. Dojam je, a da se i zaključiti po onom što su nam roditelji govorili da je sve prepušteno Grčkoj i kako će oni odlučiti. Veleposlanstvo je radilo samo ono po službenoj dužnosti, Plenković je svojim već dobro poznatim smirujućim glasom samo govorio “uskoro” iako to nitko nije znao što znači. Značilo je vrlo vjerojatno da je čekao Grčku da riješi kako njima paše, a onda će kada ih se napokon oslobodi reći “uskoro je stiglo.” Ministar vanjskih poslova je za vrijeme cijele agonije zadovoljno trljao ruke.

Vlada financirala jamčevine?

Doduše ne zbog njihove agonije nego zbog toga što mu je sekundarni posao cvjetao kao nikad prije. Naime, dok je trebao obavljati svoj posao i brinuti se za zarobljene Hrvate, Grlić- Radman je profitirao od skladištenja mrtvih svinja slavonskih radnika. Tvrtka koja ima monopol odnosno jedina se bavi zbrinjavanjem eutanaziranih svinja u Hrvatskoj ima gotovo 21 posto vlasničkog udjela spomenutog ministara.

Nije se nitko iz vlade ni u jednom trenutku sjetio pitati nekog u Grčkoj tko će suditi ljudima koji su slomili kosti našim navijačima te onima koji su ubodni, ali na svu sreću ne dovoljno jako kako bi podlegli ranama. Naši su išli letvama, Grci su išli bakljama i šećernim bombama. Zar nije to pokušaj ubojstva?

Nedavno je tako Plenković prilikom posjete groba Franje Tuđmana izjavio da je Vlada financirala jamčevine i avionske karte za povratak istih. Boysi su to oštro demantirali te napisali kako je sve, od odvjetnika do najmanjih potrepština, plaćeno o donacijama. Htjeli su se tako ograditi od Plenkovićevog populizma i njegovog govora na Tuđmanovom grobu kako mu je stalo do hrvatskih obitelji (dok u isto vrijeme i dalje ništa se ne poduzima po pitanju demografije). Međutim, populizam je otišao u krivom smjeru jer su građani postali ljuti jer se državni novac troši na navijače. Čak i da je to istina, a pitanje je, to što bi se državni novac potrošio na njih, ne bilo ni u top 100 najgore potrošenih državnih novaca nakon svih mogućih afera koje je ova naša mlada država vidjela.

I da to su isti

Mnogi su zaboravili provokacije koje su navijači AEK-a slali Boysima uoči same utakmice. Zvučat će ovo pomalo čudno, nekima glupo i skandalozno, ali oni su svojim odlaskom tamo na neki čudan i opskuran način zaštitili Zagreb. Jer da su Grci došli ovdje nastao bi duplo veći kaos. Podsjetimo, radi se o ljudima u čijoj zemlji godišnje nekoliko ljudi bude ubijeno u neredima i to između samih grčkih skupina, zamislite što bi tek bilo da su došli ovdje.

Tijekom sva ona četiri mjeseca oni kojih su ih branili pisali su “nisu vam huligani kada su potresi, poplave i požari.” Na što bi ova duga strana odgovorila: “Ali ne idu isti u Grčku i pomagati.” Idu. Većina onih koja je dole bila ili još uvijek jesu zarobljeni bili su prvi kod Petrove bolnice, prvi u Petrinji, prvi kada su bile poplave, prvi kada su požari u Dalmaciji. Ali, dobro ne poništava loše i to trebaju obje strane shvatiti.

To je njihov život. Voljeli ga ili ne, oni su ga odabrali. I nisu tu samo klošari kako je uvijek tvrdnja. U svakoj skupini tako i u ovoj imate od visoko obrazovanih ljudi, ali da i do klošara, ali reći da su svi nije fer. Kao što nije bilo fer proglašavati ih ubojicama kad to nisu bili i kada su zbog svega toga bili u zatvoru u stranoj zemlji nevini.

Da, bila je glupost otići dole unatoč zabrani. Nitko ne podržava nasilje i da treba ih kazniti zbog svega, ali na pošten i pravedan način i u njihovoj zemlji i to je ono za što su se roditelji cijelo vrijeme zalagali. Vrlo je vjerojatno neće ih biti ni na Maksimiru jedno vrijeme: “U ovome trenutku klub nema službene informacije protiv koga se vodi kazneni postupak vezano za slučaj u Ateni niti ima službene informacije tko se vratio u Zagreb. Kada i ako klub dobije službene informacije od zaduženih službi o kojim osobama je riječ, eventualno tada klub može, ako želi, donijeti određene odluke prema članku 32./7 zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.”

Teška je ovo godina za navijače Dinama. Mamić je konačno otjeran, ali sada je došlo šest “novih Mamića.” Ovo u Grčkoj je poljuljalo grupu iako će iz svega izaći još jači. Preminuo je i Kure, vođa, ikona i legenda te Sjeverne tribina s koje nikad glasnije ide pjesma za njihov Dinamo koji je krizi. Dinamo je na kraju ono što je njima vječni ideal i bit njihovog postojanja.

“Prolazi sve, sva ljeta zime sve, al moja ljubav za tebe nikad neće proć! Ooo volim Dinamo…”

