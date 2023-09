Mamić je bio spreman dati Livaji ugovor, a onda je stigao poziv koji je sve promijenio

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Pred nama je najveći derbi hrvatskog sporta te u nedjelju na Poljudu možemo se nadati samo spektaklu. U glavnim ulogama bit će dva najbolja igrača, Bruno Petković i Marko Livaja.

Petković nikad bolje nije ušao u sezonu dok je LIvaji forma malo pala u odnosu na ono što smo navikli od njega. Pomalo je zaboravljena priča da je Marko Livaja bio jedan poziv od Dinam .

Tada 15-godišnji Livaja bio je velika nada hrvatskog nogometa i igrač Omladinca iz splitskog predgrađa Vranjica. Braća Mamić su stigla po Livaji i sve je bilo spremno za Livajin potpis.





Ništa od Dinama

“Nakon utakmice Hajduka i Dinama u kupu sastao sam se u hotelu Atrium s braćom Mamić i sve smo dogovorili. Bilo mi je teško, ali nisam imao izbora jer me iz Hajduka nitko nije zvao” rekao je Livaja.

U zadnji tren tada se uključio legenda Hajduka Ivica Šurjak. On je nazvao Livaju i to je bilo dovoljno da se zahvali Mamićima za ponudi: “Čast mi je što me zvao klub kao što je Dinamo, ali nisam želio otići. Kad me Šurjak pozvao da ostanem, nisam se ni trenutka mislio, pao mi je kamen sa srca.”

Zanimljivo, Hajduk je silno htio Brunu Petkovića. Do posla nije došla, a Petković je rekao; “Tada mi se nije zamjerio Hajduk, nego ljudi koji su tada bili odgovorni za skautiranje i dovođenje djece iz svih krajeva pa tako i iz Neretve.

Oni su bili zainteresirani za to da me se dovede, ali trebalo je ispuniti neke drukčije uvjete. S druge strane, Dinamo je meni i mojoj obitelji ponudio kompletan plan i program. Iako sam bio mlad, znao sam to cijeniti.”