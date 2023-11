Mamić ga je silno želio nakon što je srušio Dinamo, a jedna izjava mogla bi zapaliti Hrvatsku

Autor: Dnevno.hr/K.I.

U Rijeci ima status legende, a tiha je patnja najvećih hrvatskih klubova Dinama i Hajduka. S Rijekom je 2017. godine prekinuo 11-godišnju Dinamovu dominaciju u Hrvatskoj, a sada se sa Slovenijom izborio plasman na Europsko prvenstvo u Njemačkoj nakon 24 godine posta. Dakako, riječ je o Matjažu Keku, koji se specijalizirao za rušenje tradicija.

Ovaj 62-godišnji stručnjak trenersku karijeru započeo je u Mariboru 2000. godine, a slovensku reprezentaciju je u prvom mandatu na klupi trenirao između 2007. i 2011. godine. U tom je periodu s njima izborio plasman na Mundijal 2010. godine i odveo ih na svjetsku smotru nakon osam godina pauze.





Uslijedio je tada kratki period u Al-Ittihadu, u Rijeci je proveo pet uspješnih godina između 2013. i 2018. godine okrunjenih ranije spomenutim naslovom prvaka, a od 2018. godine opet je na klupi Slovenije. I kao u prvom mandatu na klupi, opet bilježi sjajne rezultate, plasman na Euro je kruna tog mandata.

Sa sobom nosi – uspjeh

Slovenci su tako pod Kekom izborili tek drugi plasman na kontinentalnu smotru, prvi nakon 2000. godine kada su u Belgiji i Nizozemskoj po prvi put okusili draž tog natjecanja. Tada nisu uspjeli upisati pobjedu, nakon remija protiv Jugoslavije i Norveške izgubili su od Španjolaca i završili natjecanje. Sada se nadaju premijernoj pobjedi na natjecanju.

Upitan o ambicijama na Euru Kek je u nedavnom razgovoru za SN rekao: “Treba sačekati ždrijeb, ali sigurno nećemo u Njemačku ići kao turisti, nego kao natjecatelji. Želim da smo momčad koju zanima rezultat, napravit ćemo sve za što bolji uspjeh. Drago mi je da nećemo igrati s Hrvatskom. Iako je bilo nekih problema u kvalifikacijama, Hrvatska je to ponovno rutinirano završila. Drago mi je da nećemo igrati međusobno jer ću onda moći navijati i za moju Sloveniju, i za Hrvatsku, to uvijek govorim.”

A ovih dana ponovno se aktualizirala priča o Kekovom mogućem povratku u hrvatski nogomet. Takav se scenarij čini posve izgledan nakon završetka Europskog prvenstva. “Mene je hrvatski nogomet jako zadužio”, rekao je nedavno Kek, koji itekako prati situaciju u hrvatskom nogometu, s naglaskom na njegovu Rijeku.

HNL ima u malom prstu

“Pratim sve. Dinamo ne dominira više kao prije, pa je postalo malo zanimljivije. No vidim da neka igrališta nisu baš u idealnom stanju, pa to utječe na kvalitetu. Međutim, postoji puno mladih igrača koji mogu doći do reprezentacije, vidjelo se to i na nekim primjerima. Hrvatska liga daje puno više negoli se misli, često se liga podcjenjuje”, rekao je Kek.

Javna je tajna da je Kek svojevremeno pregovarao s Dinamom oko mogućeg preuzimanja trenerske klupe. O cjelokupnoj je situaciji pričao za Dnevnik Nove TV.

“Koliko su daleko razgovori otišli, o tome neću govoriti. To su razgovori koji se tiču i jedne i druge strane. Mi smo porazgovarali. Ljudi iz Saveza su odmah znali. Meni je to bilo priznanje da europski Dinamo razmišlja, između svih tih kandidata, i o meni. Sve sam objasnio i sretan da sam zadržao neko poštovanje”, objasnio je Kek, a odmah ga je dočekao i upit o Hajduku.









Vuče ga povratak klupskom nogometu

“Sve su to vrhunski klubovi. U jednom momentu netko niže ili više, kad jednog takvi klubovi o tebi razmišljaju, onda si napravio nešto, ima tu nešto pozitivno. Za sve te klubove važi da ne volim da se provlači kroz medije. Ali se bombardiralo. Ostao sam otvoren s predsjednikom Saveza, to je bila moja moralna obaveze. Želim zadržati svoje dostojanstvo, netko to razumije, netko ne.”

“Malo me je već počelo vući u klupski nogomet. Ako mi je nešto u nogometu drago, onda je to biti na terenu. Biti sa svojom kapom među igračima, na neki svoj način koji se nekome sviđa, a nekome ne”, objašnjava Kek, pa se stoga povratak u HNL ne čini nimalo nerealan. Ostaje samo pitanje na klupi kojeg kluba.

“Rekao sam već, previše me taj HNL i hrvatski nogomet zadužio. U Rijeci sam dao cijelog sebe. Nisam lak za raditi, težak sam tip, kad se jednom fokusiram na nešto, karakter kakav jesam. Ali, imam veliko poštovanje prema ligi, koja nije tako slaba kao što to netko želi predstaviti. Ako je liga tako slaba, kako nakon deset kola Pašalić ili Ivanović mogu igrati u reprezentaciji koja je treća na svijetu”, zaključio je slovenski stručnjak rodom iz Maribora.

U njegovom mandatu na Rujevici su se naosvajali trofeja. Povijesna dvostruka kruna iz sezone 2016/17 vječno će ostati upisana u klupskim povijesnim knjigama, a pamte se i naslovi u Hrvatskom kupu 2014. i Superkupu iz iste godine. Najdugovječniji je Rijekin trener u povijesti otkako je HNL-a, kao i najdugovječniji općenito u ligi. Njegov povratak u HNL bio bi bombastičan, sjajan za promociju i renome hrvatskog nogometa bez obzira na čiju klupu sjeo.