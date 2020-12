MAMIĆ ĆE UVIJEK PAMTITI TAJ 24. KOLOVOZ 2013.: ‘Sjećam se toga, naravno’

Dinamo se nakon izborenog europskog proljeća vraća obavezama u HNL-u gdje ih u nedjelju čeka gostovanje u Koprivnici kod Slaven Belupa.

“U utakmicu protiv Slavena Belupa ući ćemo praktički i bez odmora i bez treninga, ali naš cilj je jasan, a to znači osvojiti tri boda, potvrditi dobru formu i rezultat iz Rotterdama. Svjesni smo da je i Slaven Belupo u naletu nakon dvije gostujuće pobjede zaredom u Šibeniku i Velikoj Gorici. Osim toga, i protiv nas su ovdje odigrali sjajnu utakmicu, osvojili bod. Trebamo ih respektirati, ali i biti svjesni svoje snage i svojih obaveza. Dinamo kao klub i naši navijači jednostavno ne dozvoljavaju ništa osim pobjede”, rekao je trener Plavih Zoran Mamić.

Ritam Dinama je paklen, utakmicu su gotovo svaka tri dana.

“Možda bi zvučalo kao floskula kad bismo sad rekli ‘mi smo profesionalci i moramo’. No, stvarno stanje ponekad bude drukčije, ali ja sam siguran u dobar karakter svoje momčadi koja je, uostalom, to već puno puta i pokazala. Dečki su svjesni važnosti ove utakmice i vjerujem da će ući s onim žarom i strašću kao što je to bio slučaj i u Rotterdamu.”

Mamić je baš u Koprivnici debitirao kao trener Dinama. Tog 24. kolovoza 2013. Plavi su slavili 3:1.

“Sjećam se toga, naravno, bilo je to doba kad sam privremeno vodio momčad u one tri utakmice. Prva je bila baš ta u Koprivnici. Bila je uspješna i nadam se da će tako biti i ove subote.”