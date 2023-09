Mama se šokirala kad je vidjela snimku svoje kćeri (16) u spolnom odnosu s igračima Reala, a sad im prijeti velika kazna

Tri igrača mlade momčadi Reala koji su jučer uhićeni u kampu madridskog kluba mogli bi biti osuđena na pet godina zatvora, donosi španjolski As.

Tojac Realovih juniora osumnjičen je za posjedovanje i dijeljenje video snimke spolnog odnosa s maloljetnom osobom, piše španjolski list ‘El Confidencial’, a sve je prijavila majka jedne djevojke.

As je proučio španjolski Kazneni zakon, a prema njemu je predviđena kazna zatvora od jedne do četiri godine zatvora i novčana kazna u iznosu jednogodišnjih do dvogodišnjih primanja za onoga tko je snimio video bez pristanka žrtve.

S obzirom na to kako u ovom slučaju žrtva ima 16 godina, uhićenima prijeti najveća moguća kazna. Iz Reala su objavili kako njihovi igrači surađuju s istražiteljima, ali ništa više od toga.

Real Madrid announces that it has learned that a Castilla player and three Real Madrid C players have given a statement to the police in relation to a complaint for the alleged dissemination of a private video on WhatsApp.

