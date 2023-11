Mama poznatog Vatrenog proživjela je mučne situacije: ‘Prijetili su mi sinu i slali crne križeve’

Kada se nakon srebra u Rusiji oprostila plejada Vatrenih, jedan od onih koji su utkali jako puno u taj uspjeh bio je i Ivan Rakitić, koji je odlučio svoje mjesto u sredini terena prepustiti mlađim snagama, dok se on posvetio klupskom nogometu u Barceloni pa potom Sevilli.

Rakitića mnogi smatraju jednim od najpodcjenjenijih igrača u nogometu, a Ivanove brojke u Sevilli i Barceloni same govore kako je on i dalje jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji na svijetu.





Nije uzalud Leo Messi izrazio želju za dovođenjem Rakitića u Inter Miami, zna Leo koliko je Ivan pridonio velikoj Barceloni, a mišljenja smo kako bi sličnog stava trebao biti i Dalić i HNS.

Odabrao Hrvatsku

Ivan se onako sramežljivo ponudio Daliću po odlasku iz reprezentacije, ostavio je vrata odškrinuta za povratak te je na oproštaju rekao:

“Uvijek želim ostaviti vrata otvorena. U bilo kojem slučaju, ne daj Bože. Moja reprezentacija, moji Vatreni i izbornik i cijela Hrvatska mogu računati na mene. Za minute i penale – uvijek spreman za moju Hrvatsku”, jasno je poručio Rakitić.

Ivan Rakitić i cijela njegova obitelj na sebe su navukli bijes Švicaraca, kada je nakon svih kategorija švicarske reprezentacije, u seniorskom nogometu Raketa odabrao Hrvatsku i nikada nije zažalio, unatoč velikom pritisku u rodnoj mu domovini.

Njegova majka Kata otkrila je probleme s kojima se Ivan suočavao kad je izabrao Hrvatsku. Obitelji u Švicarskoj nikako nije bilo lako…

Mama i prijetnje

“Kada je odabrao Hrvatsku, bilo je teško. To što smo proživjeli, ne daj Bože nikome. Nije bilo lako, stizala su pisma, uvrede, prijetnje, ali najteže mi je bilo kada su stigle njegove slike s crnim križem preko njih”, rekla je mama Kata.









Tata Luka je opisao trenutak kada je Ivan izabrao Hrvatsku.

“Izašao je iz sobe i pitao sam ga: ‘sine, što si izabrao’? Rekao mi je: ono što tvoje srce želi. To nikada neću zaboraviti”, rekao je Luka Rakitić.

“Ranije sam ga vodio na utakmicu Grasshoppers – Croatia kako bi shvatio odakle smo, da mu poteče hrvatska krv žilama jer smo mi kao obitelj, katolička, to željeli i sanjali da igra za Hrvatsku. No, nismo smjeli govoriti na glas to jer je bio kapetan mladih švicarskih reprezentacija.”, govorio je tata.

Podsjećamo, Rakitićev otac je iz Sikirevaca kraj Slavonskog Broda, dok je majka iz Žepča. Ivan je rođen u švicarskom Rheinfeldenu, ali nije zaboravio svoje korijene. Za Hrvatsku je upisao 106 nastupa i zabio 15 golova.

Za Vatrene je nastupio 106 puta i pritom zabio 15 pogodaka i bio je jedan od glavnih kotača u sredini terena na putu do srebra u Rusiji.









This goal from Ivan Rakitic against Real Betis is just ridiculous ☄️🇭🇷pic.twitter.com/tcAB8NEpLK — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) November 14, 2023

Napad u Hrvatskoj

Rakitić je obiteljski čovjek, sa svojom suprugom Raquel Mari i djecom ljetuje u Hrvatskoj, ali postoji i jedan ružni trenutak koji ga veže za domovinu njegovih roditelja.

Naime, 2016. godine kuću za odmor Ivana Rakitića gađali su kamenjem huligani na otoku Ugljanu i pritom je razbijen jedan prozor i tada su se mediji u Španjolskoj raspisali o netrpeljivosti navijača prema Raketi.

🇭🇷 Ivan Rakitic underrated career stats: 👕 922 games

⚽️ 135 goals

🎯 147 assists

🤝 282 goals contributions

🏆 17 trophies Legendary midfielder! ❤️⭐️ pic.twitter.com/3ihxPqxGzc — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) August 24, 2023

Ivan je, shvativši kako je to izoliran incident, nastavio odmor na otoku preko puta Zadra i izjavio: ‘Uživamo u obiteljskom odmoru. Nitko nam ne može uzeti naš osmijeh.’

Takav je čovjek Ivan Rakitić, pozitivan, u odličnoj formi za Sevillu u 35. godini, a nakon ozljede Kovačića i lošoj formi većine veznjaka Vatrenih, povratak majstora kakav je Rakitić bio bi pun pogodak Zlatka Dalića.

No realno, teško da će se dogoditi…