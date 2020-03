MAMA CHRISTIANA RONALDA JE DOBRO: Dirljivom porukom se zahvalio svima

Portugalski velemajstor Christiano Ronaldo službeno se obratio javnosti u vezi sa stanjem svoje majke Delores koja je hospitalizirana nakon moždanog udara.

Napadač Juventusa putem društvenih mreža zahvalio je svima na velikoj brizi i poručio da je “mama dobro”.

“Hvala svima na porukama podrške za moju majku. Ona je trenutačno stabilno i oporavlja se u bolnici. Moja obitelj i ja zahvaljujemo liječničkom timu koji se brine za nju i molimo za privatnost u ovim trenucima”, napisao je Ronaldo, koji je hitno otputovao u rodnu Madeiru u Portugalu.

Portugalski mediji prenijeli su službeno priopćenje bolnice u kojoj je Delores operirana, a u kojem se navodi da je Ronaldova majka dobro podnijela udar i operaciju te da se u stabilnom stanju oporavlja.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020