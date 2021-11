‘MALI VATRENI’ NA KORAK DO EURA, A SMIJEŠI SE I OLIMPIJADA! Izbornik radi čuda, a posebno briljira jedan mladić!

Autor: F.F

Hrvatska U21 reprezentacija jučer je slavila protiv Austrije u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Mali Vatreni pobijedili su 3:1 u gostima te su stigli na korak od Europskog prvenstva.

Bišćanovi izabranici trenutno su na prvom mjestu skupine A sa stopostotnih 18 bodova iz šest utakmica. Dečki su se uigrali te u posljednjih šest utakmica imaju omjer od 17 postignutih i četiri primljena pogotka.

Izbornik mladih reprezentativaca bio je pobjednik kao igrač, a čini se da je svoj mentalitet prebacio i na svoje odabranike, koji igraju fantastičan nogomet.

Jedan igrač se posebno ističe

Bišćan je kao igrač osvajao niz trofeja u Dinamu, potom i u Liverpoolu, a ta se praksa nastavila i u trenerskoj karijeri. S Rudešom je osvojio drugu HNL-u, a potom je s Olimpijom osvojio dvostruku krunu. Potom je s Rijekom svladao Bjeličin Dinamo 3:1 te došao do još jednog trofeja – Kupa.

Nakon ovogodišnjeg Eura, Bišćan je napravio povijesni uspjeh. Dečki su prošli grupu što se dogodilo prvi put u povijesti U21 Hrvatske na Europskim prvenstvima. Nakon toga ostali su bez Majera, Gvardiola, Ivanušeca, More i još nekoliko igrača te je sve trebalo ponovno graditi iz temelja. Bišćan je to fantastično napravio.

I dok nižu pobjede, posebno se ističu Roko Šimić, o kojem smo u nekoliko navrata pisali hvalospjeve, Luka Sučić koji briljira u RB Salzburgu te kuca na vrata ‘velikih’ Vatrenih te – Lukas Kačavenda. 18-godišnjak koji nastupa za Lokomotivu te svojim igrama privlači pažnju mnogih klubova. Naravno prema Kajzerici gleda i Dinamo kojem je Kačavenda opasno zapeo za oko, a kako i ne bi. Upravo su Austrijanci osjetili kakav je igrač taj mladić kada je s ‘projektilom’ doveo Hrvatsku u vodstvo.

Dođu li naši mladići do polufinala Eura, automatski će izboriti nastup na Olimpijskim igrama, a ako to netko može – to su Bišćan i ekipa!