MAKSIMIR ČEKA STAROG MAJSTORA: Skoro se osramotio, na kraju i ružne scene

Dinamo je saznao na koga će ići na svojoj prvoj ovosezonskoj europskoj prepreci, u drugom pretkolu Lige prvaka. Zagrebački Plavi će se u drugoj polovici srpnja sresti s makedonskim prvakom Škupijem, kojem je na klupi Goce Sedloski, 48-godišnji nekadašnji stoper Hajduka i Dinama.

Sedloski će se idućeg tjedna vratiti na Maksimir kao gost. Prva utakmica na rasporedu je za tjedan dana, igrat će se u Zagrebu, no nije nedostajalo puno da se makedonskom klubu sve zakomplicira.

Škupi je u uzvratnoj utakmici prvog pretkola s 2:0 izgubio u gostima kod Lincoln Red Impsa, gibraltarskog prvaka. Prijetilo je da gibraltarska momčad nadoknadi zaostatak od 3:0 iz prve utakmice, no makedonski prvak ipak je zadržao veliku prednost i prošao je dalje.

Gibraltarski prvaci su kod kuće zabili po jedan gol u svakom poluvremenu, strijelci su bili Juanfri (32′) i Lee Casciaro (69′), a Makedonci su do kraja ipak izdržali i prošli dalje.

U prvoj utakmici, odigranoj prošlog tjedna na stadionu Toše Proeskog u Skoplju, Škupi je slavio s 3:0 golovima Danfe i Adetunjija te autogolom Wisemana.

Prva utakmica Dinama i Škupija igrat će se sljedećeg utorka u Zagrebu, a uzvrat je na rasporedu tjedan nakon toga, u utorak ili srijedu.

Kako je na Twitteru objavio profil koji prati gibraltarski nogomet, završetak utakmice u kojoj je Škupi zadržao prednost nije bio lijep. Dogodila se svađa između trenera, a bili su tu i žuti kartoni za igrače u gužvi.

FULL TIME

Lincoln win 2-0 on the night but lose 3-2 on aggregate.









Ugly scenes at the full time whistle with coaches arguing and bookings for players.

— Gibraltar Football ⚽️ (@FCGibraltar) July 12, 2022