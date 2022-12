‘MAJKO, JESAM LI JA HRVAT ILI SRBIN’!? Mihajlović rođen u Vukovaru uvijek pitao isto: ‘Samo jednom me je bilo stid’!

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nedavna smrt Siniše Mihajlovića podsjetila nas je na njegov život i karijeru. Rođeni Vukovarac koji je postao igračka legenda u Srbiji te je jedan od njihovih najboljih igrača ikad.

“Ne mogu da poreći da sam pola-pola, jer je moja majka katolik Ranije je bilo ono kad se prijavljuješ na registraciji, pa moraš reći što si po nacionalnoj pripadnosti, a uvijek sam pisao ‘Jugosloven’.” rekao je jednom za srpske medije.

Izjavio je da se u njegov kući uvijek govorilo da su Jugoslaveni, a ne Srbi ili Hrvati. Izjavio je da je njegova majka bila najveći autoritet u njegovom životu.





Strogi roditelji

“Imala je one šibe, kao bič. Posle sam bježao oko stola, nije mogla me uhvatiti, pa je prođe. Tata me nikad nije tukao, ali je bilo dovoljno da me pogleda i bilo je gotovo.” govorio je o svom nestašnom djetinjstvu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sinisa Mihajlovic (@sinisamihajlovic_)









Uvijek je ponosno nakon rata govorio da je Srbin, ali za B92 je jednom prilikom priznao da se samo jednom u životu sramio što je Srbin i to dok je bio izbornik:

“Bilo je mnogo stvari koje su se desile dok sam bio u Italiji gdje sam se mogao sramiti, ali jednom jesam, kad je bila prekinuta utakmica u Genovi. Tad sam se prvi put sramio što sam Srbin…”, misleći o utakmici kada su srpski navijači prekinuli susret s Italijom,