Majka umrla pred očima poznatog reprezentativca: ‘Mislio sam odustati, ništa nije imalo smisla’

Godinama uspješan u dresu portugalske reprezentacije i u svojim klubovima, danas već jako iskusni bek Joao Cancelo se ovih dana još jednom vratio na razdoblje u kojem je za njega gotovo sve stalo, što se igranja nogometa tiče. Govoreći o osobnoj boli, 29-godišnji Portugalac vratio se na bolno iskustvo smrti majke nakon prometne nesreće u kojoj je i sam bio, zajedno s majkom i s bratom u automobilu dok se dogodio teški sudar.

Bilo je to u siječnju 2013. u portugalskom Seixalu, prilikom vožnje tamošnjom autocestom, sa smrtnim posljedicama za majku i s lakšim ozljedama za Joaa i njegovog brata, koji su spavali prije nego je došlo do nesreće. Trauma je nakon nje ostala. Majka je umrla pred očima, jednom prilikom kazao je da je sve vidio, a s tom boli, gasila se i njegova ljubav prema nogometu.

“Djelovalo mi je kao da sam robot koji je morao obaviti posao pa onda ići kući, i tako iz dana u dan. Kada sam izgubio majku, nisam uživao u nogometu. Igrao sam zbog toga što sam morao. Mislio sam odustati, ništa tada nije imalo smisla”, govorio je u jednom razgovoru za službenu stranicu Manchester Cityja, kluba koji ga je proteklog rujna poslao na posudbu u Barcelonu do kraja sezone.

Joao Cancelo:

“Only I know what my brother and I went through, because when my mother passed away it wasn’t a disease, it was nothing, it was a car accident. My brother and I were inside and I watched it all.” pic.twitter.com/Z9Mwd9RWAA

