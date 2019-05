MAJKA RUSIJA IH JE OSUDILA! Dva nogometaša zbog premlaćivanja političara idu – ravno u zatvor! Evo i na koliko dugo

Ruski nogometaši Aleksandar Kokorin i Pavel Mamaev osuđeni su na godinu i pol zatvora zbog huliganskog napada i premlaćivanja ruskog političara Denisa Paka u jednom moskovskom kafiću u listopadu prošle godine, te napada na jednog vozača.

U incident su bili uključeni i Kokorinov brat Kiril i još jedan mladić, a obojica su dobila istovjetne kazne kao i nogometaši.

Napadač Zenita Kokorin i veznjak Krasnodara Mamaev su u listopadu prošle godine u alkoholiziranom stanju u jednom kafiću u Moskvi pretukli Paka, te njegovog prijatelja Sergeja Gaisina, šefa Državnog znanstvenog centra.

Pak, koji je dužnosnik u ruskom ministarstvu industrije i trgovine, zamolio je nogometaše da se malo stišaju, nakon čega su ga fizički napali. Kokorin ga je čak udario stolicom u glavu zbog čega je Pak dobio potres mozga.

Nekoliko sati ranije istog dana ruski nogometaši i njihovi prijatelji su napali jednog vozača na parkiralištu i pretukli ga. Napadnuti čovjek uspio im se istrgnuti i pobjeći, ali nogometaši su ga zatim sustigli i brutalno iscipelarili.

Ruski ministar sporta Pavel Kolobkov poručio je kako Kokorin i Mamajev više nikada neće igrati za reprezentaciju posebice što im ovo nije prvi takav incident. Nakon ispadanja ruske reprezentacije s Europskog prvenstva u Francuskoj 2016. godine izazvali su incident u jednom noćnom klubu u Monte Carlu zbog čega su izbačeni iz nacionalne vrste. Kokorin se kasnije ispričao i vraćen je u nacionalnu vrstu.

Kokorin je u dresu ‘zbornaje’ sakupio 48 nastupa postigavši 12 golova, dok je Mamajev upisao 15 nastupa.

