Majer spašava Kovača, Bjelica i Juranović doživjeli debakl, novi kiks Cityja

Poslijepodnevni susreti u Njemačkoj i Engleskoj izveli su na terene i neke od hrvatskih igrača u Bundesligi i Premiershipu, a u akciji su bila i dva kluba iz Njemačke s našim trenerima i igračima.

Puno sretniji mogu biti Niko Kovač i Lovro Majer, koji su na gostovanju Wolfsburga kod Darmstadta baš golom Majera slavili s 0:1 i barem na kratko stišali kritičare hrvatskog trenera.

Hrvatski reprezentativac zamijenjen je u 87. minuti, dok je kod domaćina Franjić je odigrao cijelu utakmicu, a Maglica je ušao u 84. minuti. Wolsfburg je deveti s 19 bodova, dok je Darmstadt posljednji s devet bodova.

Težak poraz Uniona

Union Berlin naših Nenada Bjelice i Juranovića visoko je poražen na gostovanju kod konkurenta za opstanak u Bundesligi Bochuma s 3:0 i dosta si opet ugrozio prvoligašku poziciju.

Domaćini su do vodstva stigli u petoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena kada je pogodio Asano, na 2:0 povisio je Paciencia u 54. minuti, a konačnih 3:0 je postavio Stoger iz penala u 78. minuti.

Josip Juranović odigrao je cijelu utakmicu za Union koji je 16. s 10 bodova, dok je Bochum 13. sa 16 bodova. a loša igra Uniona razljutila je navijače kluba iz Berlina, koji kritiziraju Bjelicu po društvenim mrežama. Dion Drena Beljo igrao je od 77. minute u domaćem 1:1 remiju Augsburga protiv Borussije Dortmund.

