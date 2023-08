Mafija ušla među navijače, ali ne i kod Hrvata: Apokalipsa sa Srbima i danas se pamti, umalo uništen grad

Autor: Ivan Lukač

Neki povjesničari tvrde da na ovim prostorima u prosjeku svakih 40 godine izbije veliki međusobni sukob. Krvave ratove koji su se dogodili stoljećima su sijali mržnju:” Ukrali su mladost za pečenog vola na ražnju” stih je iz pjesme “Noć pečenih volova” El Bahatteea koji najbolje opisuje ove prostore.

Takvi prostori koji su zasnovani na međusobnoj mržnji idealni su za stvaranje rivalstva u sportu, a samim time i stvaranje sukoba među navijačima. Na prostoru bivše Jugoslavije postaje postoje brojne ultras grupe, ali samo su četiri poznate diljem Europe. Radi se o četiri ujedno i najveće grupe, a samim time i četiri najveća kluba: Bad Blue Boysi, Torcida, Grobari i Delije.

Sve četiri grupe imale su sukobe diljem Europe te su zbog svojih huliganskih ispada i tučnjava. BBB su svoje ime opravdali na prvom pravom europskom gostovanju u Bergamu 1990. “Izlet” u Italiji je i dan danas je nešto što se prepričava mlađim generacijama važan je dio povijesti grupe. Međutim, BBB su svoj najveći trag u Europi ostavili u periodu od 2006. do 2010. kada su četiri godine bili najjača grupa na ulici. U dogovorenim tučnjavama izgledali su kao vojska. U svim tim tučnjavama nitko nije preminuo, a i postajao je kodeks navijača kojeg se BBB i dan danas drže, a to je da su noževi i bacanje baklji na protivnike strogo zabranjeni.





Hajduk godinama ne igra u Europi pa je Torcida sve manje primjetna na europskim ulicama pa su tako sve češći njihovi sukobi s Boysima ili s manjim skupinama Grobara i Delija. Ipak, unatoč izostanku iz Europe, pamti se sukob Torcide u Slovačkoj. Slovaci su za susret sa Žilinom zabranili ulazak Torcidi, ali oni su ipak došli. Torcida je nakon čekanja u okruženju krenula u proboj, letjelo je kamenje, radili su pendreci, a rezultat svega je nekoliko ozlijeđenih. Također, policija je protiv navijača Hajduka koristila i gumene metke. U jednom trenutku umalo je došlo do tragedije budući da je policija tjerala Torcidu prema pruzi na kojoj je prolazio vlak.

Ima li kraja?

Delije su nedavno bili glavna tema Europe kada su u Rimu pretukli navijače Rome. Imali su Delije tada motiv više jer su Romini navijači dobri s Boysima. To prijateljstvo zapravo nikad nije službeno potvrđeno, a razvilo se kada na jednoj utakmici Rome na tribina se pojavio prekriženi Mamić. Delije su napravile kaos u Rimu te uz pomoć navijača Napolija osramotile Romine ultrase na domaćem terenu.

Postoji jedna bitna razlika u odnosu na naše navijače i srpske. Naši su ostali neovisni i nikad nisu pali pod utjecaj državnog aparata ili mafije kao što je slučaj u Srbiji, ali i diljem svijeta. Mafija je ulazila među navijače, a samim time i droga i tako polako razarala brojne ultras grupe. Grobari i Delije još postoje, ali daleko su iz dana Jugoslavije.

Tada su bili navijači, a poslije su postali produžena ruka kriminala i države. Delije su produžena ruka Vučića koji i sam tvrdi da je nekad bio dio ultrasa. Da su odani svom diktatoru navijači Zvezde dokazali su prilikom velikih prosvjeda 2021. zbog iskopavanja litija. Tada su Delije tukli prosvjednike i pokušali batinama “smiriti” situaciju.

Grobari su pak druga krajnost. Oni su produžena ruka beogradskog podzemlja te su u njihove redove umiješala mafija (koja je kasnije ušla i u državu), a njihov vođa bio je Velja Nevolja, poznati beogradski kriminalac. Koliko su mafija i droga postali faktor te tribine dovoljno govori to da su se razne frakcije Grobara počele međusobno tuči radi prevlasti na ulici. Najpoznatiji slučaj je 2017. kada je nastala opća tučnjava na stadionu. Bila je ona planirana, a dokaz tome je što se za jednu frakciju tukli i hrvatski plaćenici.









Međusobne tuče nisu više toliko česte. U nogometu se rijetko spajaju, u košarci smo mi preslabi, a ako dođe do do sukoba u manjim sportovima to su vrlo rijetki slučajevi. Najveći slučaj tučnjave zabilježen je upravo u jednom “manjem” sportu, vaterpolu. Riječ je o tučnjavi u Kranju 2003. godine u finalu Europskog prvenstva. Zanimljivo iako se država zvala Srbija i Crna Gora na kapicama je i dalje pisalo YUG. Taj dan i je bio Jugoslavija u malom. Dvoboj tri bivše republike, a finale u četvrtoj. Zagovaralo se u Jugoslaviji bratstvo i jedinstvo, ali na njega se kao i 1991., vrlo brzo zaboravilo. Kada je sudac se posljednji put oglasio krenulo je ludilo.

Vrlo mali broj policajaca nije moga zaustaviti tuču koja je nastala. Počelo je bacanja raznih predmeta, a ozlijeđen je i vratar Srbije i Crne Gore. Kako se sukob povećavao stiglo je sve više policije te je na kraju došao i helikopter te su neredi prekinuti.









Ono što se na ovim prostorima uvijek ispituje kako zaustaviti sukobe? Nikako. Kao što na početku ovog teksta piše mržnja ovdje postoji stoljećima i uvijek će je biti. Sport ovdje nikada neće biti samo zabava kao što je postao u Engleskoj i zbog čega su navijači polako nestajali sa stadiona jer za obične ljude preskupo je postalo ići na stadione. U Španjolskoj je pak navijači također postali dio mafije, a ubrzo kada se to otkrilo bubnjevi i organizirano navijanje na njihovim stadionima je ukinuto. Prilikom racije u prostorijama navijača Barcelone pronađena je droga i oružje, a oni su službeno prestali djelovati iako ih nema na tribinama i dalje su prisutni na ulici.

Tučnjava navijača će uvijek biti i od toga se već trebalo prestati radit nešto senzacijonalno. Većinom su dogovorene i u povijesti balkanskih huligana nikada nije nastradao nitko tko nije pripadnik neke ultras grupe. Zato one gluposti da nije sigurno za djecu s roditeljima doći na stadion su jedna velika laž koju su plasirali političari kako bi uplašili ljude.

Nitko ne traži opravdanje za nasilje, ali njega među navijačima, pogotovo s ovih prostora, uvijek će biti. Sve te tuče posljedica su onih ratova i mržnji i produžetak tih oružanih sukoba koji su dio mentaliteta ovih prostora.

Čine veliku štetu i u gradu i samom imenu kluba, ali zaustaviti svaki mogući incident je gotovo ne moguće jedino ako se gostovanja potpuno zabrane. Ali opet, i BBB je u Ateni zabranjen dolazak pa su došli. Jer tko će zaustaviti 400 “nabrijanih” navijača da se ne potuku. Pitanje na koje se odgovor traži godinama, a njega vjerojatno ni nema…